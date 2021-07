El Consorci de la Zona Franca de Barcelona obté un benefici de 13,5 milions el 2020

@EP





El Consorci de la Zona Franca va tancar el 2020 amb uns beneficis de 13,5 milions d'euros, uns 600.000 euros menys que a l'any anterior, segons ha informat l'entitat. El consell plenari el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha aprovat els comptes anuals, que reflecteixen uns ingressos d'explotació de 55 milions d'euros. Es tracta de xifres similars de l'exercici de l'any anterior. D'altra banda, el CZFB ha tancat l'exercici amb un deute de 15,6 milions d'euros. Les despeses d'explotació es van situar en 49,3 milions d'euros, també en línia amb el 2019, i el patrimoni net de l'entitat ascendeix als 491 milions d'euros. En el consell plenari, també s'ha donat llum verda a la venda de 150.000 metres quadrats a Mercabarna perquè ampliï les instal·lacions.











A més, també s'ha avalat el plantejament estratègic del consorci, que l'any passat va estar marcat per l'impuls de BNEW (Barcelona New Economy Week) i va reunir uns 11.000 assistents de més de cent països. De fet, es va convertir en l'únic gran esdeveniment internacional (en format híbrid) d'un any marcat per la pandèmia. En la segona edició, el programa s'ha ampliat a 10 verticals i amb l'objectiu de projectar aquest esdeveniment híbrid i 100% professional com la gran cita global per a la recuperació de la economia.





Altres projectes en marxa són la inauguració de la primera fase del DFactory, amb una inversió de 25 milions d'euros per part del CZFB i comprèn un edifici singular i sostenible de 17.000 metres quadrats ubicats al polígon industrial de la Zona Franca. Un cop completada la segona fase de el projecte, la DFactory sumarà 100 milions d'euros d'inversió i la creació de 1.500 llocs de treball directes.