La llum registrarà aquest dimarts el preu més alt en una dècada

@EP





El preu mitjà de la llum en el mercat majorista arribarà aquest dimarts a 101,82 euros per megawatt hora (MWh), segons l'operador del mercat elèctric OMIE. El preu màxim es registrarà entre les nou i les deu del matí, amb 111,36 euros per MWh, i el mínim, de 94 euros per MWh, s'assolirà entre les quatre i les cinc de la matinada.





La mitjana d'aquest dimarts representa el segon preu més car de la història i el més alt en una dècada, segons FACUA. L'import més elevat es va registrar l'11 de gener de 2012, amb 103,76 euros. Fins ara, la segona xifra més elevada corresponia a la registrada el 2 de juliol, de 99,80 euros, seguida de l'assolida aquest dilluns, de 98,80 euros.





Davant l'enduriment de l'augment del preu de la llum, l'organització ha reclamat al govern espanyol un canvi en les regles de la subhasta del mercat majorista, la baixada de l'IVA de manera permanent i el control d'ofertes "fraudulentes" de les elèctriques.





Així mateix, ha demanat l'aprovació d'un nou model de bo social que representi almenys un 50% de descompte en la factura i del qual es puguin beneficiar les famílies que no cobrin més de dos salaris mínims, que augmentarien fins a tres en funció del nombre i les característiques dels membres.





FACUA ha criticat que el govern del'Estat continuï sense anunciar noves mesures per posar fre a "l'especulació" de la fixació de les tarifes elèctriques. Així mateix, ha exigit una recuperació per a l'Estat de les concessions de centrals hidroelèctriques que caduquin per integrar-les en una empresa pública d'energia, de manera que es puguin fixar preus "justos" que contribueixin a reduir la factura de la llum.