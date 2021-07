Detingut a Tarragona per conduir ebri i amb el permís de conduir retirat

@EP









Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home de 38 anys com a presumpte autor d'un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol i amb el permís suspès per sentència judicial. Els fets van passar a l'autovia A-7 a l'alçada de Tarragona.





Diversos conductors van avisar que un vehicle circulava fent ziga-zagues i posava en risc la resta d'usuaris. Minuts després, una patrulla de trànsit va veure com un cotxe, que coincidia amb la descripció aportada pels testimonis, s'incorporava des de la carretera A-27 a la A-7 sense respectar l'obligació de cedir el pas. La patrulla li va donar indicacions clares d'aturar-se, però l'home va fer cas omís i va continuar fins que els mossos el van poder aturar dos quilòmetres més enllà.





Els agents li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar una taxa de 0,57 mg/l, més del doble del màxim permès. A més, en comprovar els antecedents, van confirmar que tenia el permís de conduir suspès judicialment fins el novembre. Per tot plegat, els mossos van immobilitzar el vehicle i van detenir el conductor. L'arrestat, amb antecedents per delictes contra la seguretat del trànsit, va ser citat diumenge per a la celebració d'un judici ràpid a Tarragona.