Científics dels EUA han aconseguit erradicar el càncer amb metàstasi en ratolins i gossos

@EP





Un recent estudi realitzat en laboratori ha obert una nova esperança al voltant de la cura de certs tipus de càncer, en aconseguir erradicar la metàstasi en ratolins i gossos, a través de l'aplicació de dosis baixes de radiació que activen el sistema immunitari perquè "mati "els tumors.





La investigació l'està portant endavant un equip de científics de les facultats de Medicina de la Universitat de Pittsburgh i de la Universitat de Wisconsin-Madison, als EUA, que ha publicat el treball a Science Translational Medicine.





Els autors "van combinar TRT (teràpia amb radionúclids dirigida) amb radioteràpia de feix extern per augmentar la resposta a les ICI (inhibidors de punts de control immunitaris) en ratolins amb múltiples tumors i van confirmar la seguretat de TRT en dos companys canins amb càncer", han precisat en la publicació. "Aproximadament la meitat dels ratolins portadors de tumors resistents a les ICI van demostrar una resposta completa a la TRT, i la combinació de TRT amb ICI va reduir les metàstasis", han agregat.





"Estem entusiasmats: amb dosis tan baixes de radiació, no esperàvem que la resposta fos tan positiva", ha dit un dels autors principals de l'estudi, Ravi Patel, professor adjunt de la Universitat de Pittsbourgh i radiooncólogo del Centre Oncològic Hillman d'aquesta mateixa institució.





L'habitual és que els professionals "en els assajos clínics, tendim a anar amb la dosi màxima tolerable, amb la idea que la radiació mata el càncer i com més donem, millor. Però en aquest estudi el nostre concepte és diferent: no estem tractant de destruir el tumor amb la radiació. Intentem activar el sistema immunitari perquè mati el càncer", ha assegurat.





EL RESULTAT





Com a resultat dels assajos, segons la publicació de l'equip científic, "aproximadament la meitat dels ratolins portadors de tumors resistents a ICI (inhibidors de punts de control immunitaris) van demostrar una resposta completa a la TRT (teràpia amb radionúclids dirigida), i la combinació de TRT amb ICI va reduir les metàstasis ". Encara que van ser optimistes davant l'assoliment aconseguit, "es necessiten més estudis per avaluar TRT i ICI en humans", han aclarit.





Però algunes persones presenten resistència a les immunoteràpies i altres tenen tumors qualificats com "immunològicament freds", ja que evadeixen o suprimeixen la resposta immunitària del pacient contra el seu càncer.





Per a aquest tipus de pacients, els metges ja estan aplicant una radioteràpia de feix extern, coneguda per la seva sigla EBRT, en la qual es col·loca al pacient en una màquina que dirigeix la radiació directament al tumor i, en molts casos, aconsegueixen així convertir aquests tumors "freds" o resistents, a "calents" de manera que les immunoteràpies són més efectives.





Però les teràpies EBRT no estan indicades per a pacients amb metàstasi, és a dir, que amb càncer que s'ha estès a altres parts del cos. Així, l'EBRT no actua davant la presència de tumors distants, ja que podria generar que el pacient no toleri tanta radiació. Aquí, els metges, de vegades, avaluen correcte utilitzar una teràpia amb radionúclids dirigida.





L'ESTUDI AMB RATOLINS





L'equip encapçalat per Patel i el seu col·lega Zachary Morris, professor associat d'oncologia humana a la Facultat de Medicina i Salut Pública de la Universitat de Wisconsin, també autor principal, han dissenyat un estudi per administrar a ratolins amb càncers metastàtics immunològicament freds, dosis variables de teràpia de radionúclids dirigida juntament amb la immunoteràpia.





"Atès que la radiació d'una teràpia dirigida amb radionúclids, si s'administra a una dosi massa alta o en el moment equivocat, podria matar o danyar les cèl·lules immunitàries infiltrades en el tumor que, en última instància, volem que destrueixin aquests tumors, era fonamental dissenyar aquests estudis amb un coneixement precís de la dosi de radioteràpia i del temps durant el qual aquesta s'emetria en el tumor ", ha explicat Morris.





Patel i Morris han treballat amb un grup de físics metges dirigit pel Bryan Bednarz, professor de física mèdica a la Universitat de Wisconsin-Madison. En obtenir imatges en sèrie de la radiació emesa per una teràpia de radionúclids dirigida, aquest grup va poder determinar la quantitat i el moment en què s'administraria la radiació d'un tumor i a altres teixits normals, han explicat en la publicació de Science Translational Medicine.





La dada reveladora va resultar ser que els ratolins als quals se'ls van administrar dosis massa baixes per combatre un càncer van generar una cura, quan van ser aplicades soles, en ésser administrades juntament amb la immunoteràpia.





Per això, va dir Patel, el que van poder observar que les dosis baixes de radiació, no aptes per destruir el càncer, "estressàven les cèl·lules del tumor", en estimular el tipus de resposta que el sistema immunitari sol produir davant d'una infecció. Així, impulsades per la immunoteràpia, les cèl·lules immunitàries van atacar les cèl·lules canceroses que havien estat danyades per la radioteràpia. A més, quan es van reintroduir cèl·lules tumorals en els ratolins curats per la teràpia combinada, aquests les van combatre ràpidament i no van tornar a desenvolupar el càncer.





"El tractament amb dosis baixes de radioteràpia i immunoteràpia va erradicar el seu càncer, i també va actuar com una mena de vacuna anticancerígena, impedint que els ratolins tornessin a patir aquest tipus de càncer", ha apuntat Patel.





I TAMBÉ AMB GOSSOS





L'estudi principal s'ha realitzat en ratolins, però després, amb col·laboració de l'equip de David Vail, de la Facultat de Medicina Veterinària de la Universitat de Wisconsin, van provar la combinació de radioteràpia dirigida i immunoteràpia com a tractament en gossos domèstics que patien un càncer metastàtic natural. Els gossos van tolerar bé aquesta combinació de tractament, sense efectes secundaris tòxics.





El següent pas serà que els autors sol·licitin l'aprovació de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units per començar a provar aquest agent en assajos clínics amb humans.





"Es necessiten assajos clínics en humans perquè la nostre troballa es converteixi en un nou estàndard d'atenció. Mentrestant, el concepte d'aquest enfocament pot provar-se en humans ara, utilitzant radioteràpies aprovades dissenyades per atacar tipus específics de càncer", ha dit Patel.