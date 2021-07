Roser Batalla obté el premi Margarida Xirgu per "L'empapaperat groc"

El premi Margarida Xirgu li ha estat atorgat a l'actriu Roser Batalla per la seva interpretació a "L'empaperat groc", un monòleg produït per Apunta Teatre a partir del relat de Charlotte Perkins Gilman que van dirigir Xavi Quero i Frank Capdet i va estar en cartell el passat desembre a la Sala Versus Glòries. Es tracta d'un relat curt publicat per primera vegada en 1892 que ha merescut ser considerat com una de les peces clau de la literatura nord-americana de segle XIX, precursor de la imminent literatura feminista i sufragista de la seva època i una de les obres mestres de la literatura gòtica.





El premi Memorial Margarida Xirgu és el més antic d'Espanya en el seu gènere. Va sorgir en 1973 per iniciativa de la Penya Teatral Carlos Lemos i el 2014 va prendre el relleu l'Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB) i va modificar el format de l'acte que, aquest any, per primera vegada, es fa al Teatre Romea, un escenari especialment lligat a la trajectòria de l'actriu que li dóna nom. Batalla rebrà, com és tradicional, un anell commemoratiu del premi, que cada any té un disseny diferent i que en aquesta ocasió va a càrrec de la dissenyadora Sílvia Serra. Així mateix es col·locarà una placa commemorativa al terra de la plaça Margarida Xirgu.





Cal recordar que és el segon any que aquest guardó, atorgat pels espectadors, li correspon a un espectacle de la sala Versus Glòries, ja que en 2019 el va obtenir Mercè Managuerra per la seva interpretació del personatge Shylock a "El Mercader de Venècia".