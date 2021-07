Gemma Craywinckel/ @EP



Salut preveu superar els 2.000 pacients ingressats a planta i els 400 a les UCI per covid-19 en els propers dies, segons ha indicat el subdirector general de Coordinació de Salut Pública, Xavier Llaberia. Actualment, hi ha 1.683 pacients a planta per coronavirus, un 18% del total d'ingressos, i 307 a les UCI, un 42% del total i al voltant del 30% de la capacitat de crítics.





Llaberia ha explicat que veuen una estabilització en la pujada de contagis, si bé s'ha mostrat prudent, i confia que les restriccions dels últims dies comencin a notar-se als hospitals a finals de setmana. Aquesta certa estabilització, ha indicat, s'està notant en les franges on més desbocat ha estat el ritme de contagis, la de 15 a 29 anys i també, la de 30 a 49 anys.





Amb tot, s'ha volgut mostrar molt prudent en espera de l'evolució de la cinquena onada els propers dies i de l'eventual impacte que tinguin les restriccions preses, principalment el tancament de l'oci nocturn, la limitació de trobades socials a deu persones, la reducció de l'horari d'activitats a les 00.30 i el confinament nocturn per municipis. Així, els responsables de Salut confien que la setmana que ve comencin a reduir-se els ingressos a planta, encara que la baixada de les UCI encara tardarà dies, ha apuntat el subdirector.





Igualment, Llaberia per a no "abaixar la guàrdia" ha volgut recordar que un de cada quatre pacients ingressats a planta per covid-19 té menys de 40 anys i un de cada cinc a les UCI és menor d'aquesta edat.





"LES URGÈNCIES CATALANES ES PODRIEN DESBORDAR EN 10 DIES"





Per la seva part, la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, en declaracions a la premsa aquest dilluns ha dit que "a finals de juliol estarem en el pic i no és un pic optimista".

"Estariem parlant d'uns pacients de crítics que es poden situar tranquil·lament entre els 400 i els 500. I 400 [pacients Covid d'UCI] a l'estiu tenen la mateixa implicació que 600 en un altre moment" ha afegit.





I és que a Catalunya "s'ha reaccionat tard a la cinquena onada: Des del punt de vista del CatSalut, de l'impacte en els usuaris i en el sistema sanitari, he de dir que sí", per això, a la proposta d'Albert Batlle de tancar l'oci nocturn a la 1 de la matinada ha dit: "No m'incomoda que algú posi sobre la taula si el nostre model d'oci és raonable per fer compatible la festa amb el descans dels veïns. És un debat a obrir en un moment de més tranquillitat. No dic ni que sí ni que no, dic que com a debat em sembla interessant."





Sobre la vacunació per sota dels 16 anys la directora del CatSalut ha dit: "Seria molt bo poder-ho incorporar a partir de la tardor a l'entorn de l'escola. Jo crec que al començament de l'escola, abans no podrem".





EL TOC DE QUEDA ES PRORROGA





El subdirector general de Coordinació de Salut Pública, Xavier Llaberia, ha explicat en roda de premsa que preveuen demanar aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la pròrroga del confinament nocturn en els municipis on les incidències són més altes. L'actual resolució acaba divendres.





El Govern va apostar per aprovar confinaments selectius de 7 dies prorrogables i demanar l'aval judicial cada setmana. L'executiu va explicar que tenia la intenció de mantenir el toc de queda almenys fins a principis d'agost.





EL NOU PROTOCOL A LES RESIDÈNCIES





Llaberia també ha informat sobre el nou protocol a les residències, que Salut va donar a conèixer aquest dissabte i que entra en vigor aquest dimarts, per augmentar les mesures de prevenció davant de l'alta transmissió comunitària del virus.





El nou protocol augmenta d'una a tres les PCR setmanals als treballadors no vacunats i en el cas dels que tinguin la pauta completa, s'hauran de fer una prova a la setmana. Així mateix, redueix de tres a dues les visites simultànies als residents i estableix l'obligació que els visitants es facin un test d'antígens i acreditin un resultat negatiu abans d'accedir a les instal·lacions.





Segons ha aclarit Salut, el test serà facilitat pel centre i les proves, se les podran fer a les residències, abans de fer la visita.