Quins són els millors països per passar la jubilació?

@EP





Blacktower Financial Management Group ha creat una llista en la qual apareixen els països europeus que estan considerats els millors per passar la jubilació; Espanya està en segona posició. Això és així gràcies al seu sistema públic, encara que altres països com els Països Baixos compten amb un de mixt i també es troben en bona posició.





El rànquing està encapçalat per Finlàndia amb 3,83 de 5 punts possibles. És un país amb una alta esperança de vida (81,73 anys) i el cost de l'habitatge és baix. El segueix Espanya amb 3,7 punts, la esperança de vida és superior (83,43 anys) i el cost de l'habitatge és intermedi.





Empatat a punts està Eslovènia, el cost de vida del qual és assequible i a més està considerat un dels països més segurs pel seu baix nivell de delinqüència. I, després d'Eslovènia, estan situats Països Baixos, Itàlia, Dinamarca, Portugal, Estònia, Alemanya i Àustria.





Per contra, els tres països menys recomanats per passar la jubilació són Bielorússia (1,37 punts), Albània (2,15 punts) i Ucraïna (2,22 punts). Malgrat que són països en els quals viure és barat, l'esperança de vida és menor que en altres països europeus i tenen molta més delinqüència.