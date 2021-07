Pegasus, el 'spyware' amb el qual van poder espiar els consellers del Procés

@EP





Els serveis d'intel·ligència utilitzen malwares per obtenir informació i prevenir amenaces contra l'Estat o atemptats terroristes. El millor de tots és Pegasus, de l'empresa israeliana NSO, doncs és efectiu i exclusiu. Amb ell, els serveis d'intel·ligència poden infectar tant iphones com dispositius Android. Gràcies a això, poden extreure missatges, fotografies i correus electrònics o escoltar i gravar trucades.





En total, són 40 els països d'arreu del món que des de fa deu anys, quan es va formar la companyia, fan ús de Pegasus. I podria ser que Espanya fos un d'ells i hagués fet ús del spyware (legal per al seu ús contra terroristes i delinqüents) per espiar als líders i consellers del Procés.





De fet, el 16 de juliol de 2020 el diari El País afirmava que el CNI espanyol tenia accés a Pegasus. I Roger Torrent, expresident de Parlament, els va acusar d'haver interceptat les seves comunicacions fent ús d'un software de la mateixa manera en què havien fet amb l'exconseller Ernest Maragall.





El Procés pot estar considerat una amenaça per a l'Estat, per tant en aquest supòsit podria usar-se Pegasus de forma legal per espiar als càrrecs de la Generalitat.