La ANC i AMI es reuneixen per seguir la lluita per la independència

@EP





La ANC i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) s'han reunit amb l'objectiu de treballar conjuntament els àmbits que comparteixen les dues entitats i per "continuar sumant esforços" per aconseguir la independència.





En un comunicat de l'AMI, ha emmarcat la reunió a la ronda de trobades institucionals que està duent a terme la nova executiva de l'entitat, que ara presideix l'alcalde de l'Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni, i que va prendre possessió el 4 de juny a l'assemblea general que va celebrar a Tarragona.





Per part de l'AMI també va acudir la vicepresidenta primera, l'alcaldessa de Fornells de la Selva (Girona), Sònia Gràcia; el vicepresident quart, l'alcalde d'Altafulla (Tarragona), Jordi Molinera, i els vocals Antoni Villas i Cristina Mundet, alcaldes de Juneda (Lleida) i de Vilobí d'Onyar (Girona) respectivament, mentre que de l'ANC va assistir la presidenta, Elisenda Paluzie; la responsable de territori, Esther Güell; el responsable de "Fem república", Aleix Andreu, i el responsable d'Incidència política, Martí Claret.