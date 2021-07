Curiositats de la catedral de Barcelona que potser desconeixies

@EP





La catedral de Barcelona és un dels llocs més visitats de la capital catalana. I, tot i que són moltes les persones que la trepitgen cada dia o passen per davant (tant turistes com locals), hi ha moltes coses d'ella que són desconegudes per a molts. Per això, parlarem d'algunes de les seves principals curiositats. Per exemple, que la seva façana monumental va trigar sis segles a acabar-se.





D'altra banda, sabies que la catedral de Barcelona té 21 campanes amb nom de dona? Doncs així és, i cadascuna d'elles s'utilitza en moments concrets i determinats. Per exemple, la campana Honorata es va fer sonar durant l'aixecament contra Felip IV.





Un altre dels elements decoratius de la catedral de Barcelona són les seves górgoles. Té 250 i reprensenten els mals esperits. Uns mals esperits que, segons explica la llegenda, han visitat la catedral en repetides ocasions. Tant és així que es va cridar fins i tot a exorcistes per tractar amb el dimoni, que es personava de tant en tant.





Dit això, sabies que al claustre de la catedral viuen 13 oques? Són allà en honor a Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, ja que diuen que va ser sotmesa a tres martiris quan era petita.