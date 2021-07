No ho tornarem fer!, això és valentia

@EP





A la calor que estem patint uns quants milions de persones, cal afegir-hi, a més de begudes fredes, ombra sota els arbres i aire condicionat, una bona dosi d'humor, perquè a més de tots els efectes que produeixen els raigs del Rei Sol, seguim resistint els mantres dels indultats del Procés. És un càstig terrenal que dura ja massa temps. Aquesta situació no hi ha ment humana que la resisteixi. Deia Molière que "un ximple il·lustrat és més ximple que un ximple ignorant". El primer representa un perill per a la societat, el segon no.





Els indultats per Sánchez, estan de gira de país. La penúltima actuació ha tingut lloc aquest passat divendres, a Elna, municipi francès pertanyent a la regió de Llenguadoc-Rosselló. El motiu esgrimit, la celebració del 60 aniversari d'Òmnium Cultural, de la qual és president Jordi Cuxart, protagonista del partit. Però no va estar sol, l'acompanyaven Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, entre altres que estaven presents quan Cuixart va dir "ho tornarem fer, ho farem junts i ho farem millor". Una declaració que no deixa dubtes -si és que algú les tenia- de quines són les intencions dels allí presents i que de penediment i vocació d'esmena res de res.





Que Catalunya és el seu mas, que la ciutadania -la resta que no pensen com ells- els importa un rave i qui no els segueixi, doncs que es vagin als seus pobles que a Catalunya no pinten res, perdó només per pagar impostos. Volen submissió total, vassallatge i boqueta tancada. Aquesta és la doctrina que apliquen els intolerants que saben el que és una presó, però que han gaudit en ella- a les catalanes- d'uns privilegis que no han tingut la resta de companys de recinte, no de cel·les perquè pel que sembla estaven cadascun d'ells solets, sense companys molestos.





No es tallen gens ni mica "els indultats" quan afirmen que "han estat i segueixen sent víctimes d'una repressió ferotge per part de l'Estat Espanyol" i segons Cuixart l'Estat ho fa perquè "sap que els poden guanyar". Però amb què? Amb el suposat exèrcit català? Aquestes declaracions tan conciliadores les fan dos dies abans del 85 aniversari del cop d'Estat del dictador Franco que va suposar una guerra civil en què tantes persones van ser assassinades, durant i després de la contesa. Els vencedors són els que marquen la pauta i els que estan convençuts que poden decidir sobre la vida i el destí de les persones. S'acorden aquests il·luminats que es diuen polítics, del 18 de juliol del 36? És clar que no han patit en carns pròpies la dictadura perquè parlin tan alegrement de repressió i manca de llibertats en un país democràtic.





En lloc d'assumir els seus errors, són víctimes d'alguna cosa que els psicòlegs anomenen dissonància cognitiva, cosa que es reflecteix com l' "estrès que experimenten les persones quan tenen dos pensaments, creences, opinions o actituds contradictòries".





El que es necessita ara són valents, al menys un, que sigui capaç de dir "ens hem equivocat i no ho tornarem a fer perquè ha estat un desastre per a les persones i el país". Del perdó sap molt l'autor Tyler Okimoto, investigador i autor d'un estudi sobre demanar perdó, que considera l'autor que fer-ho no és una debilitat, sinó una fortalesa.





Per a José Antonio Marina, filòsof, escriptor i pedagog, la intel·ligència humana és una cosa que es conrea, necessita disposar d'informació, portar-la bé, gestionar les emocions, i exercitar les virtuts de l'acció: la perseverança, la flexibilitat, la resistència a la frustració, la selecció amb metes assolibles. Tot això és la intel·ligència segons el seu autor.





Les persones intel·ligents saben que les seves accions tenen conseqüències i han d'assumir-les. A la vida s'aprèn a força de provar i de cometre errores. La gent intel·ligent aprèn d'ells.





Després de tot, si les persones no s'enfronten a la realitat i es jutgen amb honestedat mai milloraran. Al final, com deia la famosa frase de Forrest Gump "Estúpid és el que fa estupideses". El problema és que les estupideses dels "intel·ligents" afecten greument als altres. "Ho tornarem fer", i les conseqüències seran que la justícia els tornarà a jutjar, així de senzill. Què s'entén?