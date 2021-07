CaixaBank s'uneix a la 'Aliança per a la Comptabilitat del Carboni en la Indústria Financera'

@EP





CaixaBank s'ha unit a la 'Aliança per a la Comptabilitat del Carboni en la Indústria Financera' (PCAF, per les sigles en anglès) per impulsar la seva lluita contra el canvi climàtic, ha informat en un comunicat aquest dimarts.





PCAF "proporcionarà un marc de mesura d'emissions finançades internacionalment acceptat" i suposarà la inclusió del banc a la llista 'Financial Institucions Taking Action', que identifica les entitats que s'han compromès a mesurar i divulgar les seves emissions finançades amb l'estàndard global de PCAF.





Formar part d'aquest equip "permet treballar amb altres bancs i ser reconegut en esdeveniments climàtics i financers globals i regionals", ha destacat CaixaBank.





A més, com a signant del 'Netzero Banking Alliance', CaixaBank es va comprometre el passat mes d'abril a quantificar les seves emissions finançades (S3C15) i establir objectius de neutralitat en carboni.





En 2019, l'entitat va fer pública una Declaració sobre Canvi Climàtic, una proposta amb cinc línies d'actuació que inclou compromisos relacionats amb la descarbonització, com finançar les solucions al canvi climàtic i gestionar els seus riscos.