El Petit Nicolás, condemnat a 3 anys de presó pel viatge a Ribadeo

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com 'el Petit Nicolás', ha estat condemnat a 3 anys de presó per delictes d'usurpació de funcions públiques i suborn actiu, tot i que s'ha apreciat un atenuant per anomalia psíquica pel viatge que va fer l'agost del 2014 a Ribadeo (Lugo) en què es va fer passar per un enllaç entre el Govern central i la casa reial.





En concret, la secció 17 de l'Audiència Provincial de Madrid ha imposat a Francisco Nicolás una pena de 9 mesos de presó com a autor d'un delicte d'usurpació de funcions públiques amb els atenuants d'anomalia psíquica i dilacions indegudes, i de 2 anys i 3 mesos més de presó per suborn actiu després d'apreciar els mateixos atenuants.





Durant el judici, Gómez Iglesias va sostenir que el seu objectiu no era fingir que era una autoritat oficial, sinó aparentar que era "una persona important" per impressionar el president d'ALSA, Jorge Cosmen, amb qui havia programat una reunió que va tenir lloc el 13 d'agost del 2014 al Club Náutico de Ribadeo. "Em volia fer veure", va dir.