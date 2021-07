Denunciat un conductor per circular a 187 km/h per la C-14 a Verdú

Els Mossos d'Equadra van denunciar penalment dilluns un conductor per circular a 187 quilòmetres per la carretera C-14, en un tram de Verdú (Lleida) en què la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora.





El conductor de 42 anys, de nacionalitat andorrana i veí d'Andorra la Vella, va ser denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest mart.





Els agents van denunciar al conductor en un control de velocitat que es va muntar a l'altura del punt quilomètric 64.5 de C-14.