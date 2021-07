Renfe comença les obres de millora de l’estació Vacarisses – Torreblanca

@EP





Renfe ha començat les obres de millora d’accessibilitat de l’estació de Vacarisses – Torreblanca, així com en la renovació i modernització dels equipaments de l’estació. Aquestes actuacions suposen una inversió de 2.399.800 euros i l’obra civil disposa d’un termini d’execució de 16 mesos.





Els treballs que es faran seran la construcció d'un pas elevat que connectarà les dues andanes de l'estación, la instal·lació d'ascensor per tal de garantir la mobilitat dels usuaris i la prolongació de l'alçada de les andanes per tal que arribin als 68 centímetres per sobre del carril.





A més, també es crearà una nova zona d'aparcament, es posaran marquesines noves i es tancarà perimetralment l'estació. Es posaran màquines d'autovenda, validadores de bitllets i teleindicadors.