Laura Escanes assegura que ella, Risto i Roma estan passant una Covid lleu

@EP





Fa uns dies Risto Mejide informava a través de xarxes socials que tant ell com la seva família, formada per Laura Escanes i la petita Roma, havien donat positiu en Covid. Ell comptava amb la pauta de vacunació completa i la Laura anava a posar-se la primera dosi el mateix dia en què li van confirmar el contagi (pel que no va poder fer-ho). Però malgrat que ella no estava vacunada, els seus símptomes també eren lleus.





Després de l'anunci, la influencer va desaparèixer uns dies de xarxes socials. Però ara ha reaparegut per assegurar que tant ella com Risto i Roma es troben bé i que estan cada dia més a prop de vèncer el virus.