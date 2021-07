Jorge Javier Vázquez critica Ayuso en xarxes socials

@EP





El presentador Jorge Javier Vázquez ha volgut opinar, com tots, sobre el tema de la vacunació. Per això no ha dubtat a publicar un tweet en què critica la gestió que Isabel Díaz Ayuso està fent de la vacunació contra el Covid.





Les segones dosis de la vacuna de Pfizer es posaran ara als 42 dies, en lloc de als 21 com està establert. Una cosa que ha aixecat la polèmica entre la població i sobre la que no ha pogut resistir-se a fer comentaris Jorge Javier.





"Diuen que Teodoro García ha dit que el PSOE sosté que les bicicletes són per a l'estiu i les vacunes perquè les emmagatzemi Isabel Díaz Ayuso", escrivia. El tweet va rebre molts 'm'agrada' i retweets.