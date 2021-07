La CUP donarà suport al decret de la Generalitat sobre les multes del Tribunal de Comptes

@EP





La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha assegurat que la CUP donarà suport al decret que el Govern vol dur a Parlament sobre les fiances de el Tribunal de Comptes, "digui el que digui el Consell de Garanties Estatutàries (CGE)".





"Estarem de la banda del Govern per facilitar el suport en la forma que sigui al conjunt dels represaliats pel Tribunal de Comptes", ha afirmat en roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, després de ser preguntada pel rebuig de diversos bancs a avalar la fiança imposada pel Tribunal de Comptes als líders de l'1-O.





Estrada ha titllat la situació actual de ser extremadament complexa i considera que potser s'hauran de buscar altres fórmules d'aval: "Potser serà l'Institut Català de Finances, o potser a la fi s'haurà d'acabar utilitzant exclusivament la Caixa de Solidaritat. No ho sabem".





Sobre el judici d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona a l'activista acusat per presumptament tallar les vies de tren a l'estació de plaça Catalunya de Barcelona en la vaga general de febrer de 2019, ha insistit que el Govern no pot ser acusació particular " en casos no només contra l'independentisme, sinó contra el moviment popular".





En aquest sentit, preguntada per l'acord d'investidura amb ERC al que fixaven que la Generalitat retiraria les acusacions particulars contra participants en manifestacions, excepte en casos en què els agents de policia hagin resultat ferits i tinguin lesions acreditades, Estrada ha assenyalat que es tracta d'un acord de mínims: "va ser el consens resultant de tenir 9 diputats (CUP), però no vol dir que la nostra posició sigui aquesta".