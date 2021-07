Centenars de "mares protectores" s'uneixen per lluitar contra la "violència institucional" contra elles i els seus fills

Sílvia Aquiles és una mare de Barcelona que porta aproximadament sis anys de lluita per protegir els seus fills i un any i mig separada d'ells perquè no la deixen veure'ls. El 2015, quan el seu fill menor tenia 4 mesos i la seva filla gran 3 anys, va començar el seu calvari. "En aquell moment la meva filla va començar a parlar i a dir <<el pare m'ha fet mal al culet, m'ha fet mal amb les seves ungles i m'ha fet plorar>> i coses així. A partir d'aquí vaig haver de posar-me en marxa. Vaig haver de denunciar, vaig haver de buscar professionals per intentar ajudar els meus fills i esbrinar què és el que estava passant", relata a Catalunya Press.





Aquesta mare va anar a la pediatra, que la va derivar a la Unitat d'Abusos a Menors a Catalunya (UFAM) on la va atendre una treballadora social. Segons explica en un document en el qual escriu tota la seva història, va ser la primera vegada que la van atacar des de les institucions. "Moltes dones fan servir aquestes històries per buscar una separació", li van dir. La Sílvia afirma que l'enregistrament de la intervenció de la seva filla gran "revela els abusos" i que "l'informe de la UFAM és fals i d'ideologia Prosap i misògina".





Foto d'arxiu - @EP





Amb això, aquesta mare va marxar de casa amb els seus dos fills, va denunciar, van fer el judici ràpid i li van denegar l'ordre d'allunyament. "A la vista de mesures provisionals civils van disposar un Punt de Trobada de Família de manera quinzenal, dues hores. La meva nena no volia anar, no podia, aquesta situació li provocava atacs d'ansietat", detalla la Sílvia. "Van suspendre les visites i ens van enviar a mi i a la nena a desbloquejar-nos per reiniciar el dret de visites del pare. La nena va tornar a UFAM obligada per ordre judicial, però el meu nen va seguir anant al punt de trobada", narra.





En aquest moment van aconseguir proves dels "presumptes" abusos als quals el pare sotmetia a la filla de la Sílvia, afirma la dona. També afirma tenir proves de que "presumptament" abusava del germà petit. Però malgrat això, la justícia va acusar aquesta mare de manipular als seus fills i d'haver-se inventat la història.





"El 2018 un acte judicial va acreditar", segons aquesta mare, "els presumptes abusos i es va protegir" als seus fills. Però el pare biològic dels menors va denunciar i va sol·licitar que la nena, si no volia anar a les visites, fos portada a un centre de menors i que la custòdia de l'infant fos per a ell. I li ho van concedir.





A partir d'aquest moment, fa cosa d'un any i mig, la Sílvia va passar de viure amb els seus fills a veure el menor una hora cada quinze dies i a perdre el contacte amb la seva filla gran. Tot això, diu, està causat per "una jutgessa misògina, la titular del Jutjat número 18. Està a favor del fals síndrome d'alienació parental (SAP). Són persones patriarcals. Un pare assassí, maltractador, violador... doncs és el teu pare i t'has d'aguantar perquè és el que hi ha", diu.





Per contra, "la mare, per posar en coneixement de la justícia el relat del menor i demanar que s'investigui, és castigada. A mi no em va concedir la presumpció d'innocència", declara.





LES DONES S'UNEIXEN CONTRA LA VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL





Els casos com el de la Sílvia no són aïllats, sinó que hi ha centenars al voltant d'Espanya. També n'hi ha al voltant del món. Per mirar de lluitar contra això, va néixer la Federació del Consell Nacional de dones i menors resilients de la violència de gènere , integrada per associacions i xarxes de dones i mares víctimes de la violència de gènere i per mares protectores.





Chelo Álvarez, presidenta de la Federació, explica a aquest mitjà que van decidir crear-la perquè cada vegada eren més les dones i mares que anaven connectant unes amb les altres, des de diferents parts de l'Estat, unides per un mateix problema.





Ho van fer per diverses raons, explica la Chelo: "Primer per donar-nos veu o recuperar la veu que no tenim, perquè se'ns escolti, perquè se'ns tingui en compte i per començar a denunciar situacions que estem vivint moltes i que són desoladores . Són atemptats contra els drets humans de dones i de criatures ".





Perquè al final, els que pateixen, a més de les mares, són els més petits. Ells són les veritables víctimes de tota aquesta situació. La Sílvia explica que arran de tot el que han passat, els seus fills "presenten trastorns greus que mai abans havien presentat, com distròfia muscular i retard cognitiu en la parla". A més, diu que el seu fill "fa escarafalls, quan era un nen completament normal", i la seva filla "presenta des que portava pocs mesos amb el presumpte, un trastorn de conducta i un tipus de encopresi retentiva, que justament presentava res més denunciar, que és simptomatologia indicativa de possible abús sexual infantil".





Però a més de voler recuperar aquesta veu, des de la Federació de el Consell Nacional de dones i menors resilients de la violència de gènere volen "lluitar contra la violència institucional i, com no, contra la violència vicaria -fer mal a la parella o exparella fent servir com a mitjà als fills-, ja que tota víctima de violència de gènere que té criatures pateix violència vicaria. Van unides i això és el que intentem que entengui la gent ", diu la presidenta.





Encara que es donen casos de violència vicaria de dones cap a homes -com el cas de la Yaiza, a Sant Joan Despí, fa només unes setmanes-, aquests són minoritaris. Per això aquesta Federació està formada per dones. I per això Sílvia diu que un altre dels objectius és "destapar l'incest patern". Per a ella, "lamentablement la violència vicaria forma part del maltractament judicial cap a la mare per intentar protegir els seus fills. Fer mal a un tercer, en aquest cas el càstig a la mare, també forma part de la violència vicaria".





COM FUNCIONA LA FEDERACIÓ?





"Des de la Federació el que estem fent en aquests moments és redactar. Vam fer una anàlisi de què no funciona a nivell institucional, no només judicial i policial, i vam redactar un seguit de propostes", explica a Catalunya Press la Chelo. "Aquell document va ser subscrit per associacions feministes grans i està a sobre de la taula de la ministra d'Igualtat, del Defensor el Poble i de Justícia. També ho hem enviat a CEDAW i estem fent campanyes amb totes les mares protectores", declara.





Estem "organitzades per comissions de treball, sobretot a nivell jurídic i a nivell psicosocial, perquè dins nostre hi ha professionals de la psicologia, del social, del legal i estem en plena guerra. Vint companyes van plantejar fins i tot una denúncia a la CEDAW -el Comitè de Nacions Unides per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona- ".





Des de la Federació lluiten contra la "violència institucional". Perquè, diu Álvarez: "Estem mortes en vida, nosaltres i les nostres criatures. Després l'Estat es pregunta que per què no denunciem i no denunciem perquè el segon periple de les nostres vides després de la denúncia és la violència institucional. De moment no estan fent res i aquesta és la nostra lluita. Perquè tots els casos segueixen el mateix modus operandi: denúncies, se't tiren a sobre i les criatures són obligades a seguir la tortura amb els seus progenitors ".