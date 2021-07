Sànchez apunta que el Govern tindrà l'aval d'un banc estranger "en unes setmanes"

@EP





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha apuntat aquest dimarts que el Govern podrà disposar d'un aval per part d'un banc estranger "en unes setmanes" després que cap entitat financera amb implantació a Catalunya hi hagi acceptat avalar el fons impulsat per la Generalitat per cobrir les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a 34 exalts càrrecs per l'acció exterior exercida entre 2011 i 2017.





En una carta a la militància, ha assegurat que "la pressió mediàtica i dels organismes de l'Estat ha fet que les entitats financeres del país no accedissin de moment a concedir un aval de 5,4 milions, tot i disposar de la garantia financera de la Generalitat ".





"Una vegada més la pressió de l'Estat espanyol ha fet enrere a les entitats financeres. No es disposarà d'aquesta operació d'aval fins d'aquí a unes setmanes, i serà possible gràcies a la professionalitat que institucions bancàries de fora de país mostren, allunyades de la pressió política que imposa Espanya ", ha sostingut.





Per Sànchez, l'objectiu ara és evitar que, durant els pròxims dies, el Tribunal de Comptes embargui als encausats, i per això ha demanat que, en les pròximes 48 hores, els militants de Junts facin aportacions econòmiques.





"Entre tots hem d'evitar un nou embargament dels nostres referents polítics, entre ells Carles Puigdemont, i també de l'expresident Artur Mas o els exconsellers Andreu Mas-Colell o Francesc Homs, el vicepresident Oriol Junqueras i desenes d'altres persones com Albert Royo", a què demanen gairebé 4 milions d'euros a l'haver estat al front del Diplocat, ha subratllat.





Segons Sànchez, cap d'ells va cometre "cap irregularitat i avui estan perseguits" per haver estat alts càrrecs en l'administració de la Generalitat entre la consulta del 9N de 2014 i el referèndum de l'1-O de 2017.