Aragonès espera trobar una solució "en les pròximes hores" en la causa de el Tribunal de Comptes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimarts que seguiran treballant per trobar "una solució en el període més immediat" per cobrir les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a 34 exalts càrrecs per l'acció exterior exercida entre 2011 i 2017 .





"Seguirem treballant, aquí no acaba res. Seguim treballant per donar tot el suport, encara tenim unes hores i uns dies. Esperem tenir uns dies per davant per acabar de trobar les solucions que hi hagi", ha destacat en una compareixença al Palau de la Generalitat, on s'ha reunit amb el president de Flandes, Jan Jambon.





Després d'assegurar que estan en contacte permanent amb els encausats, ha explicat que treballen en diferents vies i instruments per evitar el possible embargament de béns i immobles dels afectats, i ha assegurat que els contactes que han mantingut amb les entitats financeres, i que de moment no han donat fruit, "no ha finalitzat i seguiran".





A l'espera el dictamen que faci el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el fons impulsat pel Govern per cobrir les fiances imposades pel Tribunal de Comptes, Aragonès s'espera que faci un pronunciament favorables perquè estan convençuts de la seva legalitat.





"Davant d'aquest pronunciament favorable, algunes de les opcions que han estat en dubte, també de les entitats financeres, es poden aclarir. És un decret llei ajustat a llei", ha subratllat.

Al preguntar-li si ERC i Junts s'han plantejat de moment cobrir les fiances amb les seves seus, Aragonès ha deixat la resposta en mans dels partits, al·legant que compareixia a la roda com a president de la Generalitat.





"ACCIÓ DE REPRESSIÓ"



El president de la Generalitat ha acusat el Tribunal de Comptes d'impulsar "una acció de repressió econòmica per intentar generar un estat de desprotecció" dels encausats, i considera que la investigació oberta contra els 34 exalts càrrecs obeeix a una lògica política.

"S'està produint una absoluta injustícia. Abans de començar un procés d'enjudiciament, es bloquejar i embarga les propietats, béns i ingressos de persones que simplement han fet la feina que els corresponia, amb tot l'empara legal, i no van tenir cap tipus de objecció legal ", ha apuntat.