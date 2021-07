Renfe renovarà l'estació de Vacarisses-Torreblanca

@EP





Renfe ha destinat 2.399.8000 euros per renovar i modernitzar els equipaments de l'estació de Vacarisses-Torreblanca de la línia R4 de Rodalies, que cobreix el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, ha informat aquest dimarts la companyia en un comunicat.





Els treballs tindran un període d'execució de 16 mesos i consistiran en la construcció d'un pas elevat que connecti les dues andanes de l'estació, la instal·lació d'ascensors per garantir el pas d'usuaris, el recreixement i prolongació de l'altura de les andanes per arribar als 68 centímetres sobre la cota de carril i l'ampliació a 200 metres per facilitar l'estacionament dels trens.





També hi haurà una nova zona d'aparcament i es condicionarà la que hi ha actualment, es col·locaran noves marquesines, màquines d'autovenda, teleindicadors LED amb missatges informatius sobre parades dels combois i el temps estimat d'arribada, així com validadors de bitllets, entre d'altres intervencions .





Amb aquests recursos en el tram entre Sabadell i Manresa de la R4 de Rodalies s'hauran invertit 13 milions d'euros en millores d'accessibilitat de les noves estacioni s.





Renfe està destinant, en una primera fase del pla d'estacions de l'entorn de Barcelona, al voltant de 100 milions d'euros que es destinen bàsicament a l'accessibilitat i modernització de 39 punts de la xarxa ferroviària.