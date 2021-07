Un dispositiu policial al centre de Manresa acaba amb 6 detinguts i 118 identificats

@EP





Els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Manresa i la Policia Nacional van realitzar entre el 12 i el 16 de juliol un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana per prevenir furts i robatoris a la capital del Bages. En concret, el dispositiu es va efectuar entre les set de la tarda i les tres de la matinada i es van realitzar 118 identificacions, entre les quals es van detenir sis persones.







Del total d'arrestats, un va ser per temptativa de robatori amb violència, un altre per requeriment judicial amb ordre d'ingrés a presó, tres per un delicte contra la salut pública i un per un delicte d'estrangeria. També es van aixecar 18 denúncies administratives per consum o tinença de substàncies estupefaents i per tinença d'armes.





Segons informen els Mossos en un comunicat, en el mateix operatiu també es van posar vuit denúncies per conductes incíviques i consum d'alcohol. A més, es van identificar quatre vehicles, dos dels quals els conductors van quedar denunciats per consum de drogues.