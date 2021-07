Denuncien l'Ajuntament de Barcelona per pràctiques violentes en el control de coloms

@EP





L'Associació 'Corazón de Paloma' ha presentat una denúncia contra la tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, i altres càrrecs municipals de Barcelona per pràctiques violentes en el control de les colònies d'ocells. La denúncia, presentada aquest dilluns, es dirigeix concretament contra Sanz, el gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, la directora de Serveis dels Drets dels Animals i contra una empresa contractada.





Segons la denúncia, són responsables de pràctiques violentes per exterminar coloms, perquè incorpora diversos testimonis que asseguren haver vist operaris de l'empresa destruint nius de colom a cops de pal en els darrers mesos. Veu l'Ajuntament responsable d'un delicte de prevaricació i suborn, i a l'empresa d'un de maltractament animal.





L'associació explica que l'ordenança municipal sobre protecció d'animals estableix que el Consistori ha de promoure sistemes de control de colònies d'ocells en espais públics a càrrec, preferentment, d'organitzacions i entitats cíviques sense ànim de lucre. En aquest sentit, explica que aquesta organització i d'altres han demanat des del 2017 informació sobre els contactes amb empreses privades per controlar la població d'ocells i que el Consistori no els ho ha facilitat. Ho han fet davant la sospita que per fer aquest control "infringien sever maltractament a les aus urbanes causant-los tot tipus de lesions i la mort violenta com a únic sistema de control de la seva població".





Segons el text, presentat davant del jutjat de guàrdia de Barcelona, diversos testimonis van veure com primer el 27 de maig i després el 12 i 13 de juliol, operaris de l'empresa denunciada donaven cops de pal a un niu de cotorra monjo a la plaça Nadal de Barcelona i a d'altres de coloms i tórtores al pont entre el passeig de Fabra i Puig i el carrer de la Guineueta. Argumenten que s'incompleix així la llei estatal de patrimoni natural i biodiversitat.