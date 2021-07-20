Aquesta és la llista dels 165 municipis afectats per la pròrroga de el toc de queda
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La Generalitat ha ampliat a 165 la llista de municipis en els quals preveu decretar un confinament nocturn entre la 1.00 i les 6.00 de la matinada durant una setmana a la petició de pròrroga, dels quals 153 tenen més de 5.000 habitants i una incidència acumulada de la pandèmia igual o superior a 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els útlims set dies, i 12 no compleixen aquests indicadors però estan envoltats de localitats que compleixen aquests paràmetres:
ALCARRÀS.
ALCOVER.
ALELLA.
ARENYS DE MAR.
ARENYS DE MUNT.
ARGENTONA.
BADALONA.
BADIA DEL VALLÈS.
BALAGUER.
BARBERÀ DEL VALLÈS.
BARCELONA.
BEGUES.
BIGUES I RIELLS.
BLANES.
CALAFELL.
CALDES DE MALAVELLA.
CALDES DE MONTBUI.
CALELLA.
CALONGE I SANT ANTONI.
CAMBRILS.
CANET DE MAR.
CANOVELLES.
CARDEDEU.
CASSÀ DE LA SELVA.
CASTELLAR DEL VALLÈS.
CASTELLBISBAL.
CASTELLDEFELS.
CASTELL-PLATJA D'ARO.
CELRÀ.
CERDANYOLA DEL VALLÈS.
CERVELLÓ.
CONSTANTÍ.
CORBERA DE LLOBREGAT.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
CUBELLES.
CUNIT.
DOSRIUS.
EL MASNOU.
EL PRAT DE LLOBREGAT.
EL VENDRELL.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
GAVÀ.
GELIDA.
GIRONA.
GRANOLLERS.
IGUALADA.
L'AMETLLA DE MAR
LA BISBAL D'EMPORDÀ.
LA CANONJA.
LA LLAGOSTA.
LA ROCA DEL VALLÈS.
LA SELVA DEL CAMP.
LA SEU D'URGELL.
LES FRANQUESES DEL VALLÈS.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
LLAGOSTERA.
LLEIDA.
LLIÇÀ D'AMUNT.
LLIÇÀ DE VALL.
LLINARS DEL VALLÈS.
LLORET DE MAR.
MAÇANET DE LA SELVA.
MALGRAT DE MAR.
MARTORELL.
MASQUEFA.
MATADEPERA.
MATARÓ.
MOIÀ.
MOLINS DE REI.
MOLLERUSSA.
MOLLET DEL VALLÈS.
MONTCADA I REIXAC.
MONTGAT.
MONTMELÓ.
MONTORNÈS DEL VALLÈS.
MONT-ROIG DEL CAMP.
NAVÀS.
OLESA DE MONTSERRAT.
PALAFOLLS.
PALAFRUGELL.
PALAMÓS.
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PALLEJÀ.
PARETS DEL VALLÈS.
PINEDA DE MAR.
POLINYÀ.
PREMIÀ DE DALT.
PREMIÀ DE MAR.
PUIGCERDÀ.
REUS.
RIPOLLET.
RIUDOMS.
ROSES.
RUBÍ.
SABADELL.
SALLENT.
SALOU.
SALT.
SANT ADRIÀ DE BESÒS.
SANT ANDREU DE LA BARCA.
SANT ANDREU DE LLAVANERES.
SANT ANTONI DE VILAMAJOR.
SANT BOI DE LLOBREGAT.
SANT CUGAT DEL VALLÈS.
SANT FELIU DE CODINES.
SANT FELIU DE GUÍXOLS.
SANT FELIU DE LLOBREGAT.
SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
SANT FRUITÓS DE BAGES.
SANT JOAN DESPÍ.
SANT JUST DESVERN.
SANT PERE DE RIBES.
SANT POL DE MAR.
SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
SANT VICENÇ DE MONTALT.
SANT VICENÇ DELS HORTS.
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.
SANTA COLOMA DE FARNERS.
SANTA COLOMA DE GRAMENET
SANTA CRISTINA D'ARO
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.
SARRIÀ DE TER.
SENTMENAT.
SILS.
SITGES.
SÚRIA.
TARRAGONA.
TÀRREGA.
TEIÀ.
TERRASSA.
TIANA.
TORDERA.
TORREDEMBARRA.
TORRELLES DE LLOBREGAT.
TORROELLA DE MONTGRÍ.
TOSSA DE MAR.
TREMP.
ULLDECONA.
VACARISSES.
VALLIRANA.
VALLS.
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT.
VIDRERES.
VILADECANS.
VILADECAVALLS.
VILAFANT.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
VILANOVA DEL VALLÈS.
VILANOVA I LA GELTRÚ.
VILA-SECA.
VILASSAR DE DALT.
VILASSAR DE MAR.
-MUNICIPIOS AFECTADOS SIN CUMPLIR INDICADORES
CABRERA DE MAR.
CABRILS.
CALDES D'ESTRAC.
EL PAPIOL.
LA PALMA DE CERVELLÓ.
MARTORELLES.
ÒRRIUS.
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
SANTA MARIA DE MARTORELLES.
SANTA SUSANNA.
VALLROMANES.
VINYOLS I ELS ARCS.
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