PSOE, PP i Vox rebutgen que el Congrés investigui a el Tribunal de Comptes

El PSOE, el PP i Vox han rebutjat aquest dimarts a la Taula de Congrés la tramitació de la iniciativa de Més País-Equo, Compromís i els partits independentistes per crear una comissió d'investigació relativa a la "neutralitat política" en l'exercici de la funció d'enjudiciament de la responsabilitat comptable per part de Tribunal de Comptes.

És a dir, de la secció del fiscalitzador encarregada de les investigacions obertes contra exalts càrrecs de la Generalitat de Catalunya per la consulta independentista del 2014 o el conegut com a 'Diplocat'.





Aquesta iniciativa, que porta la firma d'ERC, Junts, el PDeCAT, el BNG, la CUP i Bildu, a més de la dels partits ja citats, es va analitzar aquest dimarts a la reunió de la Taula de Congrés, on el PSOE, el PP i Vox la van rebutjar seguint les recomanacions dels lletrats de la Cambra. Unides Podem, per la seva banda, va votar a favor, segons han confirmat a Europa Press fonts

parlamentàries.





"NO CORRESPON A les CORTS GENERALS"



En la seva nota, els serveis jurídics de la cambra baixa es mostren contraris a la seva admissió a tràmit perquè consideren que "no correspon a les Corts Generals el control del Tribunal de Comptes" en relació amb l'exercici de la seva funció d'enjudiciament comptable.





Amb la seva sol·licitud, els partits signants pretenien que la Cambra obrís indagacions sobre "les preguntes irregularitats comeses" per aquest òrgan en la seva funció d'enjudiciament de la responsabilitat comptable i determinés si té "legitimitat" i "competència" per portar a terme aquests procediments i amb què "límits" ha de desenvolupar la seva funció jurisdiccional.





En concret, demanaven que s'aclarissin les "connexions i vinculacions personals dels consellers i la seva incidència sobre el principi d'independència", així com la "naturalesa política de les acusacions" que, al seu parer, s'han dirigit contra els independentistes catalans.





NOMÉS ACTUEN CONTRA L'INDEPENDENTISME



En l'exposició de motius de la iniciativa, recollida per Europa Press, aquests vuit partits denuncien que, tot i que el Tribunal de Comptes constata "irregularitats" de variada índole en les seves diferents fiscalitzacions, després no exigeix "responsabilitat" per elles, i es limita a "recomanar major diligència en matèria de planificació, contractació, seguiment o control" per part de les entitats que analitza.





Per als signants de la petició, "aquesta situació contrasta" amb l'actuació duta a terme per l'òrgan que presideix María José de la Fuente en relació amb els processos judicials i causes policials contra l'independentisme català.





En aquest context, recorden que fins ara ja s'han abonat més de 15 milions d'euros en concepte de fiances - "algunes d'elles duplicades", segons apunten- en el marc de procediments derivats de la consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum d'octubre de 2017.