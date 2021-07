Espanya registra 27.286 nous casos de covid-19 amb 29 defuncions més, des de dilluns

@EP





Espanya ha registrat 27.286 nous positius de covid-19 i 29 defuncions més des de dilluns. D'aquesta manera, la xifra d'infectats des de l'inici de la pandèmia el març del 2020 és de 4.189.136 i la de víctimes és de 81.148, amb una incidència acumulada a 14 dies de 622,41 infeccions per cada 100.000 habitants.





Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 45.052 casos, 2.000 menys que ahir, però més del doble que el següent territori, Madrid amb 21.596. A Andalusia n'hi ha hagut 18.264, a la Comunitat Valenciana 12.671 i a Castella i Lleó 10.297. Des de l'inici de la pandèmia, Catalunya és on més contagis s'han acumulat, amb 777.439 casos, seguida de Madrid amb 773.332. En tercer lloc, més lluny, Andalusia amb 666.305.





Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 81.148 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat, 293 més que dilluns. En els darrers 7 dies hi ha hagut 67 víctimes mortals, de les quals Andalusia n'ha registrat 16 i les Illes Canàries i Castella i Lleó 8 cadascuna. Tant a Catalunya com a Madrid n'hi ha hagut 7. A 6 Comunitats Autònomes no n'hi ha hagut cap l'última setmana.





En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 6.856 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 5,73% de tots els llits disponibles. 1.116 persones estan ingressades a l'UCI, el 12,23% del total de llits per a crítics. A Catalunya hi ha 2.428 pacients a l'hospital per coronavirus, el 9,97%, i a l'UCI n'hi ha 435, cosa que suposa un 35,02% de la capacitat total.





En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.286 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 925 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 426, a Madrid 178, a Andalusia 164 i a la Comunitat Valenciana 119.





LA MEITAT DE LA POBLACIÓ JA TÉ LA PAUTA COMPLETA





D'altra banda, el 62,6% de la població espanyola ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19, segons ha informat el Ministeri de Sanitat a l'actualització diària de les dades del pla de vacunació. En concret, 29.697.691 persones han rebut com a mínim la primera dosi del vaccí. El nombre de persones amb la pauta completa arriba als 24.344.008, el 51,3% de la població.





A Catalunya, de les 9.044.440 dosis rebudes se n'han subministrat fins ara 8.354.853, el 92,4% del total. Hi ha 4.758.897 persones amb almenys una dosi i 4.016.709 amb la pauta completa.





La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia 9.712.680 i fins ara n'ha administrat el 95,3% (9.253.259). Astúries ha injectat fins ara el 97,3% de les dosis que ha rebut (1.309.731 de 1.346.465), mentre que Melilla és el territori amb el percentatge més baix a dia d'avui, amb el 81,8% (78.289 de 95.740).