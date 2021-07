Serà Goldman Sachs l'entitat que avalarà el fons de la Generalitat per les fiances del Tribunal de Comptes?

David M. Salomon . Conseller Delegat de Goldman Sachs







Després que cap entitat bancària del país s'hagi prestat a avalar el fons per pagar les fiances que el Tribunal de Comptes ha imposat a diversos líders del Procés a Catalunya, el secretari general de JxCAT, Jordi Sánchez, ha assegurat aquest dimarts als seus militants que un banc estranger ho faria. I la pregunta clau ara torna a ser, quin banc ho farà ?.









Queden descartades de les travesses qualsevol banc establert en els anomenats "paradisos fiscals" com Panamà perquè la reputació de la Generalitat cauria a nivells dels "bons escombraries" si així fos. Una cosa que no convé gens a l'economia de la Generalitat atès que fa uns pocs dies l'agència de qualificació de riscos Fitch ha elevat dos graons el rating de la Generalitat, que passa de BB a BBB-, amb perspectiva estable. Això vol dir que ha sortit del grau especulatiu, col·loquialment denominat bo escombraries, i torna a situar-se, una dècada després, en grau d'inversió.





Un dels requisits necessaris per poder tornar a emetre deute en els mercats i que la Generalitat s'havia fixat com a objectiu per a aquesta legislatura.





També s'han descartat totes les entitats bancàries de l'espectre europeu, per raons òbvies, haurien de donar més d'una explicació al Banc Central Europeu del què depenen. I per descomptat els de la veïna Andorra que a compte de la "fortuna familiar miraculosa" de la família Pujol van quedar molt tocats pel que fa a credibilitat en el sector, com BPA o Andbank i que fins i tot van ser denunciats per les seves "selectes clients" .





Molts dubten que sigui una entitat que pertanyi a l'òrbita russa, xinesa i fins i tot llatinoamericana.





EL BARÇA UN MIRALL A IMITAR





Per això alguns han posat la seva mirada al Barça, on els independentistes es van fer amb la presidència en les últimes eleccions. Allà s'ha produït la gran operació de crèdit més important de Catalunya dels últims temps. Una línia de crèdit de l'americana Goldman Sachs per valor de 500 milions d'euros . Una entitat que creix amb les crisis, atès que durant la de 2008 i davant la possibilitat d'afrontar la fallida, el 21 de setembre d'aquest any, va rebre l'autorització de la Reserva Federal dels EUA (FED) per deixar de ser un banc d'inversió i esdevenir un banc comercial.





En la història d'aquest banc molts recorden a l'entitat acusada a més de ser la causant del frau de les "hipoteques subprime" i d'estar suposadament involucrada en l'origen de la crisi del deute sobirà a Grècia, ja que va ajudar a amagar el dèficit dels comptes gregues del govern conservador de Kostas Karamanlis. I amb aquest currículum vitae i tenint també present que el president, Pedro Sánchez en el seu ruta pels EUA , d'aquests dies, mantindrà una reunió obligada amb Goldman Sachs i res passa per "casualitat", segurament avalar els 10 milions d'euros del Fons de la Generalitat creat per fer front al Tribunal de Comptes per a Goldman Sachs sigui "calderilla".





A més Goldman Sachs durant la pandèmia del Covid-19 de 2020 va guanyar amb les seves operacions 8.915.000 de dòlars batent les seves pròpies previsions. I potser per això el març d'aquest 2021 l'entitat va anunciar que els seus empleats podrien gaudir de la seva "Shabat" després de queixar-se per treballar fins a 120 hores setmanals a David M. Salomon, el seu Consell Delegat. Conseller d'un dels més importants bancs del món i que els caps de setmana es dedica a punxar discos i produir música electrònica.





L'ENTITAT ESTRANGERA QUE AVALI NO RETRÀ COMPTES AL BANC CENTRAL EUROPEU





Cal recordar que l'Institut Català de Finances, tal com ha anunciat aquest dimarts el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, tampoc actuarà com a avalador per tal de "no posar en risc cap professional de l'Institut".





"He decidit no sotmetre cap professional de l'ICF perquè doni curs a l'operació, ja que -tenint en compte els precedents- de ben segur generaria angoixa, inquietud i por tant a ells com a les seves famílies", ha precisat el conseller d'Economia i Hisenda.





Tot i això Giró ha reiterat que "el Govern ha fet, està fent i continuarà fent tot el que està a la seva mà per alleugerir una situació profundament injusta" encara que en la seva compareixença el conseller no ha volgut desvelar, però, si ja han contactat amb entitats financeres de l'estranger per avalar aquest fons de 10 milions d'euros. "Permeteu que no doni cap pista amb les entitats amb les quals començarem a treballar", ha apuntat.







Malgrat tot, en el cas que l'ICF hagués avalat a una entitat bancària del país, les entitats haurien d'haver comunicar la seva decisió al Banc Central Europeu o al Banc d'Espanya perquè es tracta d'una operació amb connotacions polítiques. De fet les principals entitats bancàries haurien d'haver donat compte a Banc Central Europeu mentre que Caixa d'Enginyers ho hauria hagut de fer davant el Banc d'Espanya.







EL SALVAVIDES DELS INDEPENDENTISTES DAVANT EL TRIBUNAL DE COMPTES





Per a Jordi Sánchez, Secretari General de JxCAT, aquest nou embargament dels referents polítics de l'independentisme català no pot produir-se perquè, entre ells es troben "Carles Puigdemont, i també l'expresident Artur Mas o els exconsellers Andreu Mas-Colell o Francesc Homs, el vicepresident Oriol Junqueras i desenes d'altres persones com Albert Royo ", a què demanen gairebé 4 milions d'euros a l'haver estat a el front del Diplocat. I en aquest "problema majúscul" ha dit que una entitat estrangera els traurà d'aquest mal pas perquè segons Sànchez, cap d'ells va cometre "cap irregularitat i avui estan perseguits" per haver estat alts càrrecs en l'administració de la Generalitat entre la consulta del 9N de 2014 i el referèndum de l'1-O de 2017.





La majoria dels 34 ex alts càrrecs del Govern als qui el Tribunal de Comptes reclama 5,4 milions d'euros de fiança per les despeses de promoció del procés mentre cap entitat bancària que els avali hauran de dipositar els seus béns i propietats personals per a cobrir el màxim de la suma exigida en el termini fixat, que expira aquest dimecres. Perquè als encausats en el Tribunal de Comptes no els quedarà més remei que garantir la fiança amb el seu patrimoni personal.



Encara que els advocats d'alguns dels encausats es plantegen presentar allegacions davant el Tribunal de Comptes, la qual cosa podria permetre'ls guanyar uns dies per a dipositar les fiances.



Les sumes que afermar podrien completar-se amb els fons obtinguts per la Caixa de Solidaritat --que en els últims dies xifrava el recaptat en prop d'un milió d'euros-- i amb les aportacions que puguin fer els partits i entitats independentistes. Si els ex alts càrrecs encausats no garanteixen els 5,4 milions d'euros abans del termini màxim fixat pel Tribunal de Comptes, que venç aquest dimecres, es podria iniciar el procés d'embargament de les seves propietats per a assegurar les quantitats.



D'aquí ve que la pregunta clau sigui donat la dificultat de temps si serà Golman Sachs el salvavides dels independentistes davant el Tribunal de Comptes com ho ha estat per a les malparades arques del FC Barcelona?





Seguirem informant ...