La pandèmia ha passat factura en la salut mental dels treballadors

La pandèmia no només ha afectat la salut mental dels sanitaris, sinó que també ha impactat en l'estat d'ànim dels assalariats en general. Aquesta conclusió és la que es pot extreure d'una enquesta elaborada -per Comissions Obreres (CCOO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)- a un total de 21.500 empleats, entre l'abril i el maig del 2021.





I és que el resultat de l'estudi mostra que més de la meitat dels treballadors enquestats creuen que la seva salut ha empitjorat durant la crisi sanitària, 16 punts més que el 2020, i el 60,6% estan en una situació de risc de mala salut mental, més del triple que fa cinc anys. Aquests factors s'agreugen en els treballadors joves i en els que tenen salaris més baixos.





"La precarietat emmalalteix i mata", ha advertit el secretari general de CCOO, Unai Sordo, en la presentació de l'informe aquest dimarts. L'estudi també ha assenyalat que el teletreball ha caigut a la meitat en comparació amb l'any passat i només un 17% dels treballadors assalariats fan feina en remot.





Enguany s'ha fet la segona edició de l'enquesta "Condicions de treball, inseguretat i salut en el context de la covid-19" (COTS) , la qual ha estat elaborada per l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut Istas-CCOO i pel grup de recerca Powah de la UAB, en col·laboració amb la Fundació 1 de maig.





LA SALUT EMPITJORA EN MÉS DE LA MEITAT DELS TREBALLADORS





Les xifres que es poden extrapolar de l'informe amb relació a la salut dels treballadors són alarmants. Després d'un any de pandèmia, un 52,7% dels treballadors assalariats tenen la percepció que la seva salut ha empitjorat. L'any anterior, només un 36,7% van respondre en aquest sentit. Si es discerneix per sexes, les dones són les protagonistes d'aquest empitjorament, ja que el 57,2% consideren que tenen menys salut que abans de la pandèmia, enfront del 48,8% d'homes que opina igual.







En concret, l'enquesta ha percebut un augment significatiu en el percentatge de persones en risc de mala salut mental entre la població assalariada, que és del 60,6% el 2021, un 5,5% més que el 2020 i el triple que el 2016. Altra vegada, l'indicador és més alt en les dones (66,9%) que en els homes (54,8%). En aquest cas, es nota la bretxa generacional, ja que les dades es disparen en els treballadors d'entre 16 i 34 anys, el 68,2% dels quals es troben en valors considerats de risc per la salut mental.









També es detecta una relació entre les professions amb salaris més baixos i el risc de salut mental alt. Per exemple, 3 de cada 4 treballadores de botigues d'alimentació estan classificades en el segment de "mala salut mental". En aquest sentit, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha dit que "la precarietat i els baixos salaris són un agreujant" de totes les patologies estudiades, i ha reivindicat que cal apujar el salari mínim interprofessional (SMI) i impulsar un "canvi de patró en la cultura empresarial" per aconseguir sous dignes.





ES MULTIPLIQUEN LES CONDICIONS "D'ALTA TENSIÓ" A LA FEINA





Una de les "pitjors" dades que mostra l'enquesta, segons els seus autors, és l'elevat nombre de persones que treballen en condicions "d'alta tensió", que s'enfila a gairebé la meitat de la població assalariada, quan el 2016 se situava en el 22,3%.





Una persona es troba en situació d' "alta tensió" quan "les exigències a la feina són altes", "té més feina de la que pot fer en el temps assignat", o té "poca influència sobre les seves tasques", han explicat en la presentació. Aquest és un factor important, ja que l'enquesta recorda que si es treballa a sota molta pressió, hi ha un 34% més de probabilitats de tenir cardiopaties coronàries i un 82% més de patir ansietat o depressió.

















En concret, són les ocupacions feminitzades –treball domèstic o de cures– les que estan més exposades a l'alta tensió, així com les professions amb sous més baixos de sectors com la restauració. "No es pot canviar el factor genètic que causa una malaltia, però si les condicions de feina que la provoquen. És inadmissible socialment que no fem res davant de riscos coneguts que creen desigualtats de salut tan importants", ha apuntat la sociòloga de l'Istas i del grup de recerca POWAH-UAB, Clara Llorens.





Una feina amb condicions d' "alta tensió" pot derivar als treballadors a la compra de psicofàrmacs. De fet, el consum de tranquil·litzants i analgèsics també s'ha analitzat en l'enquesta i les xifres que s'han recollit són similars a les del 2020, de manera que les ocupacions feminitzades i precàries continuen sent on més se'n prenen. Per exemple, un 30% de les dones que han respost a l'enquesta han consumit tranquil·litzants en l'últim mes, mentre que en el cas dels homes la dada era del 18%.









L'EFECTE DE LA PANDÈMIA





Un any després de l'esclat de la pandèmia, s'ha notat una millora "significativa" en la disponibilitat de mitjans de protecció. A diferència de fa 12 mesos, quan un 60% de les persones asseguraven que no treballaven protegides, un 33% dels enquestats han afirmat que no tenen les mesures de protecció adequades. La situació ha millorat especialment entre els sanitaris, però encara hi ha una part "significativa" de professions de primera línia que no estan sempre salvaguardats "com el professorat primari i infantil, conductors de transport públic, cambrers, treballadors de supermercats o peons de construccions".





Pel que fa al teletreball, els autors de l'informe han indicat que "no ha vingut per a quedar-se", després que hagi disminuït a la meitat dels valors del maig del 2020. La sociòloga de l'Istas, Clara Llorens, ha dit que aquest descens s'explica perquè moltes de les feines no es poden fer en remot, perquè les pràctiques de gestió laboral generalitzades a l'Estat "es basen en el presencialisme" i per "l'escassa digitalització" de les empreses.





L'estudi també mostra que el fenomen d'anar a treballar amb símptomes de covid ha millorat, passant d'un 13% al 7%.