Iván Redondo, acusat de filtrar informació a periodistes

Fa tres anys Pedro Sánchez va nomenar a Iván Redondo cap de gabinet. Però temps després, quan va sortir de la Moncloa, fins i tot es va celebrar la seva sortida: l'acusaven d'haver filtrat informació del PSOE a periodistes mentre era al càrrec. Ara l'acusen d'haver donat també informació un cop fora del partit.





Dins de la formació no tenen del tot clar per què Pedro Sánchez va decidir prescindir dels serveis de Redondo. Però segons Confidencial Digital, fonts de la cúpula del PSOE asseguren que és per aquest motiu: les filtracions. "Redondo s'ha dedicat a parlar amb els mitjans per quedar ell bé. És l'única cosa que li ha interessat", diuen aquestes fonts.





Pel que sembla, l'acusen de seguir donant informació sobre el partit un cop ha sortit de la Moncloa. Com per exemple, que la seva relació actual amb el president del Govern central no és bona. O que Pedro Sánchez havia decidit ajornar fins als mesos de tardor els canvis de ministres. Una informació que, segons CD, tot i ser falsa alguns periodistes van creure perquè venia d'una font fiable com era Redondo.