Pablo Iglesias analitzarà "els discursos ideològics a les xarxes" per a la Universitat Oberta de Catalunya

L'exvicepresident i líder de Podemos, Pablo Iglesias, s'incorporarà al setembre a un grup de recerca del centre Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrit a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).





Concretament, Iglesias fitxa de forma temporal per aquesta institució com investigador a temps parcial en el marc del projecte 'Anàlisi dels discursos ideològics a les xarxes socials. El cas de la comunicació política en xarxa a Espanya'.





Segons han informat a Europa Press fonts del seu entorn, l'exvicepresident ha concorregut a una convocatòria pública després de presentar el seu currículum, atès que és doctor en Ciències Polítiques, i ha estat seleccionat per incorporar-se a aquest grup investigador el proper 15 de setembre, amb un sou brut anual de 8.400 euros.





D'aquesta manera, torna a la universitat com ja va apuntar en alguna entrevista, després de deixar la política el passat 4 de maig i després de concórrer com a candidat d'Unidas Podemos a les eleccions madrilenyes.





"Em sento molt honrat per haver estat seleccionat per la UOC per a treballar com a investigador a partir de mitjans de setembre. Una de les meves prioritats era tornar a les tasques universitàries", ha traslladat Iglesias al seu entorn.





El projecte, la durada prevista del qual és d'un any, té com a finalitat indentificar diferents discursos polítics a les xarxes socials, analitzar els significats i agents clau dels mateixos, situar ideològicament aquests discursos i analitzar-ne les transformacions i relacions en el temps.





Aquesta vinculació temporal d'Iglesias a la UOC serà a temps parcial, concretament d'un 25% de la jornada laboral.





Al seu torn, l'IN3 acull 11 grups de recerca de caràcter interdisciplinari i rep cada any, com explica a la seva pàgina web, investigadors i professors visitants.