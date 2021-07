La cançó francesa de principis del Renaixement

Li chansonnier de Bayeux. French Songs From the Early Renaissance

Duo Brigitte Lesne & Pierre Boragno









Brigitte Lesne i Pierre Boragno són dos intèrprets delcol·lectiu francès de músics que conformen els conjunts Alla francesca i Discantus, dues formacions especialitzades en la música medieval que estan adscrites al Centre de musique médiévale de Paris (CMMP). La present gravació, el seu treball discogràfic més recent, l'han realitzat en format de duo, sense el suport de la resta dels músics de Alla Francesca i de les veus de Discantus. I la música que han escollit és una selecció de les peces que conté el Cançoner de Bayeux, un recull de temes profans de segle XV.







El Cançoner de Bayeux va ser recopilat i escrit cap a 1521 per al duc Carles III de Borbó, un dels grans senyors de la cort de Lluís XII. Es tracta d'un volum ricament ornamentat que actualment es troba a la Biblioteca Nacional de França, i que és un dels dos únics cançoners francesos que daten de l'època del pas del segle XV al XVI (a l'altre se li coneix pel seu nombre de registre a la biblioteca: Paris BNF 12744).





L'obra que ens ocupa consta de 64 cançons populars de finals de segle XV. Hi ha peces de tot tipus de gèneres: des de temes d'amor a cançons de taverna, cobles satíriques o lletres històriques sobre personatges de la Guerra dels Cent Anys. Les úniques absents del cançoner són les piadoses de tall religiós. Com a curiositat, les inicials dels títols de les 16 primeres cançons formen el nom del noble destinatari de l'obra: CHARLES DE BOVRBON. Aquest recull posa les bases de la cançó francesa posterior.





Lense i Boragno han seleccionat 25 d'entre totes elles per gravar-les i incloure-les en el disc. Utilitzant reproduccions d'instruments medievals han aconseguit ressuscitar aquestes cançons, i portar-nos els sons evocadors d'aquesta tan llunyana època. D'aquesta manera, la veu de Brigitte Lesne és acompanyada en les pistes del CD per l'arpa gòtica, la viola de roda, les flautes de bec o la cornamusa, entre d'altres.





Tots dos músics són membres del Centre de musique médiévale de Paris (CMMP), una institució que va ser creada per artistes i per a artistes, com un lloc per a l'experimentació i la transmissió de coneixement a la interpretació de la música de l'Edat Mitjana. Els conjunts sorgits en el si del centre cobreixen la producció musical entre els segles IX i XVI.





D'una banda, l'ensemble Alla francesca, dirigit per Brigitte Lesne i Pierre Hamon, es dedica a la cançó en solitari i instrumental amb instruments com arpes, llaüts, flautes de bec i travessera, entre d'altres. El conjunt vocal Discantus està centrat en la música vocal sacra -cant gregorià i polifonía-, interpretada per dones. Finalment, Pierre Boragno coordina Alta trio, una formació especialitzada en instruments de metall i fanfàrries medievals.