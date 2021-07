Barça - Nàstic: Comença una nova temporada

@EP





El FC Barcelona i el Nàstic de Tarragona es mesuraran aquest dimecres en el primer partit de la pretemporada 2021/22. Ho faran a l'Estadi Johan Cruyff a les 19: 00h i servirà per començar a sumar minuts i agafar ritme.





Per això el Nàstic és un rival ideal. Perquè el coneixen, perquè tenen bona relació i perquè, al ser d'una altra categoria permetrà als de Koeman estar més relaxats i no tenir tanta exigència d'arrencada.





No obstant això, en la trobada d'aquest dimecres no hi seran els jugadors que conformin l'onze titular del Barça a l'inici de la temporada. Pedri és baixa segura perquè està convocat per disputar els Jocs Olímpics. Jugadors com Griezmann poden sortir del club abans de tancar el mercat i altres com Messi estan a l'espera de "fitxar" pel club. Així doncs, serà un partit carregat de jugadors del filial de Barça.