El conseller Giró fa un gir de 180º i recorrerà a l'ICF per cobrir les fiances del Tribunal de Comptes

El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha anunciat aquest dimecres que recorreran finalment a l'Institut Català de Finances (ICF) per cobrir les fiances que el Tribunal de Comptes ha imposat als 34 exalts càrrecs per l'acció exterior de la Generalitat realitzades entre els anys 2011 i 2017.





Així ho ha explicat en la sessió de control als consellers al Parlament en resposta a una pregunta de la diputada de Junts Elsa Artadi sobre la millora de la qualificació del deute de la Generalitat.





L'anunci del conseller arriba un dia després que ell mateix expliqués que renunciaven a utilitzar l'ICF per posar en risc als treballadors públics malgrat que així ho contemplava el decret llei sobre la creació d'un Fons Complementari de Riscos, per cobrir les esmentades fiances.





"He decidit no sotmetre cap professional de l'ICF perquè doni curs a l'operació, ja que -tenint en compte els precedents- de ben segur generaria angoixa, inquietud i por tant a ells com les seves famílies", ha precisat el conseller d'Economia i Hisenda. Per tant, en tan sols un dia Jaume Giró ha donat un gir de 180º en el seu discurs.