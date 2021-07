Els Mossos detenen 4 persones per presumptament haver provocat l'incendi de Sant Vicenç dels Horts

@AjuntamentSVH





Segons ha informat l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts després de que aquesta nit s'hagi reestablert la circulació per la carretera BV2005, amb un pas alternatiu. La Policia Local ha confirmat que els Mossos han detingut 4 persones per, presumptament, haver provocat l'incendi prop de l'estacio de FGC al municipi aquest dimarts.







En el moment de la detenció l'incendi està controlat, encara que els Bombers continuaran treballant al matí fins extingir-lo del tot. El consistori llavors ha volgut agrair mitjançant un comunicat "la tasca de totes les persones que des d'aquest vespre han estat treballant per minimitzar els efectes del foc".





Davant l'avís que s'ha donat a les 20:58 d'aquest dimarts als Bombers de la Generalitat han treballat fins a 12 dotacions terrestres per la crema amb intensitat d'una part de zona boscana de Sant Vicenç dels Horts. Concretament s'ha declarat el foc a la zona de Can València, entre la carretera BV2005 i Sant Roc. Per això ha calgut hagut de tallar el trànsit de la carretera i la rotonda "de les Ovelletes".







