Només el 5,5% dels contagiats té la pauta completa de vacunació

Darias ha explicat que, en les últimes cinc setmanes, tot just el 5,5 per cent dels positius notificats per les CCAA estava completament vacunat, el que "està dins de l'eficàcia vacunal, que està al voltant del 90 per cent".





Per la seva banda, el 11,4% tenien només una dosi i el 83 per cent no estava vacunat. "Aquestes dades parlen de la importància de la vacunació per protegir-nos contra el virus", ha destacat la ministra. Aquestes dades cobren especial importància tenint en compte que al voltant del 43 per cent dels casos són de la variant Delta, que podria realitzar escapament vacunal en persones que no han completat el règim. "Serà la variant que va a predominar en les pròximes setmanes", ha avançat.





D'altra banda, també sobre la vacunació, Sanitat i les comunitats autònomes han acordat "per unanimitat" un repartiment de dosi "modest", al voltant de 66.000 dosis, a les comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Catalunya, Madrid, Múrcia, Navarra i la Rioja) que han administrat més vacunes a ciutadans desplaçats.





"Cap va rebre dosis de menys, simplement que les quantitats de més que rebrem de Moderna aniran a aquelles que estan rebent per sota de la seva població", ha detallat la ministra, que ha afegit que el lliurament es va a produir "ja en la primera setmana d'agost".