Naturgy falla la II edició del Premi a la Millor Iniciativa Social en l'àmbit energètic

@Naturgy





Fundació Naturgy ha fallat aquest dimarts la segona edició del seu Premi a la Millor Iniciativa Social en l'àmbit energètic, amb el qual busca reconèixer i donar visibilitat a les persones, entitats i institucions que destaquen per la seva contribució en l'àmbit social gràcies als seus projectes vinculats a l'energia.





El jurat ha reconegut aquest any el projecte 'Endollats a l'ocupació' de Fundació Èxit i la iniciativa "Generant Futur" de l'Associació Nord Jove , pel seu impuls a la formació de joves en l'àmbit de l'energia, per tal d'evitar que abandonin abans d'hora els seus estudis i afavorir la seva inserció laboral.





En total, prop de 60 candidatures procedents de totes les comunitats autònomes van presentar la seva iniciativa per optar a aquest reconeixement, que atorga 60.000 € a l'entitat guanyadora i 30.000 € a l'organització que rep l'accèssit, per impulsar els seus projectes.





"L'elevat nombre de propostes i la seva qualitat demostra que Espanya compta amb un enorme teixit social i solidari", va dir el president de la fundació, Rafael Villaseca, durant l'acte de lliurament dels guardons. Villaseca també va reconèixer l'esforç de totes les organitzacions que han presentat les seves candidatures, i que durant 2020 es van haver d'enfrontar al repte de la pandèmia, i va destacar "els fantàstics projectes premiats, que uneixen l'energia amb la formació dels joves per millorar la seva ocupabilitat".





Entre les candidatures presentades aquest any, han destacat les que relacionen l'àmbit de l'energia amb la joventut, la formació i el medi ambient. "L'educació és l'eina de transformació més important que existeix, pels seus beneficis sobre la persona que la rep, que duren tota la vida, i perquè es vessen directament sobre tot el seu entorn", va explicar Alberto Núñez, president del jurat. Núñez va valorar especialment la formació i la creació d'ocupació juvenil com a prioritat per reduir la desigualtat i oferir noves opcions a joves d'entorns més desfavorits.





Els guanyadors es van donar a conèixer en un acte restringit, a causa dels estrictes protocols del Covid-19, a què han assistit els deu finalistes, membres de jurat i el vicepresident de la Fundació i director general de Sostenibilitat, Reputació i Relacions Institucionals de Naturgy , Jordi Garcia Tabernero.





Fundació Èxit: ocupació juvenil com a prioritat per reduir la desigualtat





Fundació Èxit porta 21 anys dedicada a l'educació de joves per evitar que abandonin de forma primerenca els seus estudis i promoure la seva inserció laboral com a prioritat per reduir la desigualtat. El seu innovador projecte formatiu és un dels més sòlids i estables d'Espanya per a nois i noies en situació de vulnerabilitat, i dels que més xarxa social genera amb empreses, centres educatius i voluntaris.





El projecte premiat, 'Endollats a l'ocupació', fomenta la formació de joves en el sector energètic, oferint al mateix temps resposta a l'alta demanda de llocs de formació professional a les empreses. L'itinerari formatiu facilita el contacte directe dels joves amb les companyies i els seus empleats, que col·laboren de forma voluntària en el programa.





Aquesta iniciativa de Fundació Èxit té un impacte positiu en més de 2.000 beneficiaris, a més dels 500 joves que compten amb el suport de 200 voluntaris. Es desenvolupa en sis comunitats autònomes: Comunitat de Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó i Balears





Associació Nord Jove: ocupació juvenil





Nord Jove és una ONG de la Comunitat de Madrid que treballa des de 1985 per afavorir la integració social i laboral de persones en situació de desavantatge social, a través de programes de formació professional i acadèmica, desenvolupament personal i inserció laboral.





El projecte premiat amb l'accèssit, 'Generant futur', inclou un itinerari formatiu en el qual s'integren accions de sensibilització i intervencions en llars vulnerables i en organitzacions socials, per aconseguir la seva millora energètica. Fins ara, s'han format 241 joves i s'han realitzat actuacions d'eficiència energètica en 62 habitatges, amb la contractació de 12 autònoms en situació precària, que han supervisat el treball dels participants en el programa.





La iniciativa premiada ha aconseguit disminuir de l'abandonament escolar i ha permès als joves obtenir una titulació, així com la seva inserció laboral en un sector amb potencial de futur com l'energètic.





El jurat del premi està format per Alberto Núñez, SJ, professor del departament de Direcció General i Estratègia d'ESADE, que el presideix; Manuel Bretón, president de Càritas Espanyola; Llum Delàs, patrona de la Fundació de l'Esperança; Salvador García-Atance, president de la Fundació Lleialtat; el Pare Ángel García Rodríguez, president de Missatgers de la Pau; Juan José López Burniol, vicepresident de la Fundació Bancària 'la Caixa'; Josep Ramoneda, director de l'Escola Europea d'Humanitats de Barcelona; Elena Salgado, presidenta de l'Associació Espanyola d'Empreses de Consultoria; Javier Senent, president de Creu Roja Espanyola; Gustavo Suárez Pertierra, president d'UNICEF Comitè Espanyol; el vicepresident de la Fundació Naturgy, Jordi Garcia Tabernero, i la seva directora general, María Eugenia Coronat.





Fundació Naturgy





Fundació Naturgy desenvolupa els programes socials de Naturgy, en el marc de la seva aposta per pal·liar la vulnerabilitat energètica. Entre les principals iniciatives que porta a terme la fundació per lluitar contra la pobresa energètica, es troba el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, per millorar l'eficiència dels habitatges vulnerables; l'Escola d'Energia, per millorar hàbits energètics i la gestió de la factura; i el Voluntariat energètic, per assessorar les famílies vulnerables en matèria d'energia. Fins ara, més de 110.000 persones s'han beneficiat d'aquestes iniciatives.