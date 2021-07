VÍDEO. La Generalitat no investigarà la gestió de les residències a Catalunya durant la pandèmia

La consellera, Violant Cervera, en una intervenció al Parlament/ @EP





La consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, en la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament i responent una pregunta de la diputada d'En Comú Podem, Jèssica González, ha dit que "no criminalitzaran un sector -el de les residències de gent gran- ja colpit durant la pandèmia". En aquest sentit ha remarcat que el seu Departament "treballarà per millorar el sistema assistencial, però no a criminalitzar ningú encara que s'hagi fet algunes coses malament".



González l'havia fet veure a la consellera que era necessari abans de "parlar d'un nou model d'atenció assistencial que seria necessària fer una anàlisi del que ha passat a les nostres residències a la pandèmia, i tenint present que ara també torna haver residències amb contagis i les treballadores fa molts anys amb els sous congelats".







Per la consellera Cervera l'eina bàsica d'avançament en el model a Catalunya són els grups de treballs entre els membres del seu Departament i els grups polítics amb presència al Parlament i de fet ha dit " els hen convidat a participar en un grup de treball al Parlament per millorar l'actual sistema". Sense voler entrar en cap cas en la "judicialització del que va succeïr a la pandèmia" que li ha fet veure la diputada Jèssica González, i on "moltes families esperen una resposta del que va passar amb els seus familiars dins les residències".









Unes declaracions de la consellera que contrasten amb l'objectiu de posar " les persones al centre de totes les polítiques i garantir la recuperació social sense deixar ningú enrere" amb la posada en marxa d'un nou model d’atenció a l’autonomia personal, amb la creació de l’Agència Integrada Social i Sanitària per integrar i optimitzar recursos.





Malgrat que Cervera també va assegurar que “Drets Socials neix per garantir que tothom pugui desenvolupar el seu projecte vital lliurement i amb igualtat d’oportunitats, des del bressol fins el final de la seva vida" i també “garantir una recuperació social sense deixar a ningú enrere, posant les persones al centre de totes les polítiques”.







Des de En Comú Podem li han avançat a la Consellera que juntament amb Moviment de Residències empenyaran perquè s'ha aclareixi tot el que ha "suceït" a la pandèmia a les residències catalanes.





VÍDEO DE LA PREGUNTA I LA RESPOSTA AL PARLAMENT