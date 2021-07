VÍDEO. La Generalitat no investigarà la gestió de les residències a la pandèmia, però no s'oposa a què el Parlament ho debati en una comissió

La consellera, Violant Cervera, en una intervenció al Parlament/ @EP





La consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, en la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament i responent una pregunta de la diputada d'En Comú Podem, Jèssica González, ha dit que "no criminalitzaran un sector -el de les residències de gent gran- ja colpit durant la pandèmia". En aquest sentit ha remarcat que el seu Departament "treballarà per millorar el sistema assistencial, però no a criminalitzar ningú encara que s'hagi fet algunes coses malament".



González l'havia fet veure a la consellera que era necessari abans de "parlar d'un nou model d'atenció assistencial que seria necessària fer una anàlisi del que ha passat a les nostres residències a la pandèmia, i tenint present que ara també torna haver residències amb contagis i les treballadores fa molts anys amb els sous congelats".







Per la consellera Cervera l'eina bàsica d'avançament en el model a Catalunya són els grups de treballs entre els membres del seu Departament i els grups polítics amb presència al Parlament i de fet ha dit " els hen convidat a participar en un grup de treball al Parlament per millorar l'actual sistema". Sense voler entrar en cap cas en la "judicialització del que va succeïr a la pandèmia" que li ha fet veure la diputada Jèssica González, i on "moltes families esperen una resposta del que va passar amb els seus familiars dins les residències".









Unes declaracions de la consellera que contrasten amb l'objectiu de posar " les persones al centre de totes les polítiques i garantir la recuperació social sense deixar ningú enrere" amb la posada en marxa d'un nou model d’atenció a l’autonomia personal, amb la creació de l’Agència Integrada Social i Sanitària per integrar i optimitzar recursos.





Malgrat que Cervera també va assegurar que “Drets Socials neix per garantir que tothom pugui desenvolupar el seu projecte vital lliurement i amb igualtat d’oportunitats, des del bressol fins el final de la seva vida" i també “garantir una recuperació social sense deixar a ningú enrere, posant les persones al centre de totes les polítiques”.







Des de En Comú Podem li han avançat a la Consellera que juntament amb Moviment de Residències empenyaran perquè s'ha aclareixi tot el que ha "suceït" a la pandèmia a les residències catalanes.





I al minut final la consellera li ha replicat "en aquesta conselleria no hi trobarà en cap moment estar en contra de cap dels debats parlamentaris del Parlament sempre hi quan aquests debats siguin constructius per ajudar a millorar les tasques que potser no s’han dut correctament o que es poden millorar. En cap cas per criminalitzar un sector forçament colpit per la pandèmia. A la vostra disposició pel que calgui tan en polítiques com en debats parlamentaris".







VÍDEO DE LA PREGUNTA I LA RESPOSTA AL PARLAMENT