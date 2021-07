La Fundació La Caixa impulsa 30 projectes d'investigació en salut

@EP





La Fundació La Caixa ha seleccionat 30 projectes biomèdics i d'investigació en salut de centres de recerca i universitats d'Espanya i Portugal a la convocatòria CaixaResearch d'Investigació en Salut 2021, als quals s'ha dotat amb un total de 22,1 milions d'euros perquè es desenvolupin durant els propers tres anys.





La convocatòria té com a objectiu impulsar les millors iniciatives per fer front a reptes de salut en els àmbits de les malalties cardiovasculars, infeccioses i oncològiques i en neurociències i als projectes seleccionats se'ls concedeix un ajut de fins a un milió d'euros, ha informat aquest dimecres la Fundació la Caixa en un comunicat.





Entre els projectes seleccionats hi figuren treballs que estudien l'ús de nanorobots per al càncer de bufeta, una nova tecnologia per trobar els amagatalls de la malària en el cos, un dispositiu per monitoritzar els missatges químics i elèctrics de les neurones i un nou fàrmac per reduir la lesió cardíaca després d'un infart.





La convocatòria es realitza en partenariat amb la Fundaçao per a Ciência ea Tecnologia del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior de Portugal, que subvenciona 5 dels 12 projectes portuguesos seleccionats; a més la Fundació Luzón col·labora amb la convocatòria cofinançant un projecte sobre ELA.





Un equip de més de 540 experts internacionals va avaluar en remot les 644 propostes presentades aquest any, i en una segona fase, cinc comitès d'experts van entrevistar als investigadors principals de les 70 propostes preseleccionades i triant 30 destacant la "alta qualitat i rellevància" de els projectes en el seu àmbit de recerca.





La convocatòria ha seleccionat nou projectes en l'àmbit de l'oncologia, nou en neurociències, sis a malalties cardiovasculars i metabòlica i sis a malalties infeccioses.





Pel que fa a la procedència dels projectes seleccionats, 18 són de centres de recerca i universitats espanyoles: nou catalans, cinc de la Comunitat de Madrid, dues de Navarra, una de Comunitat Valenciana i un de Múrcia.





Als 18 projectes espanyols es sumen 12 iniciatives de diversos centres de Portugal: cinc de la Regió Nord (Porto, Braga), sis de Lisboa i un de la Regió Centre (Coïmbra).





A més, en aquesta convocatòria, sis dels projectes es realitzen en consorci amb centres internacionals d'Àustria, Dinamarca, Països Baixos, Regne Unit, Suècia, Tailàndia i els Estats Units.





Des de la creació d'aquesta convocatòria, CaixaResearch ha destinat prop de 72 milions d'euros a 105 iniciatives innovadores en salut, 76 d'elles liderades per equips espanyols i 29 per grups de recerca de Portugal.