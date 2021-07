VÍDEO. Salvador Illa a Pere Aragonès: "S'està convertint vostè en el president del No"

Salvador Illa fent la seva intervenció al Parlament/ @PSC





En la seva intervenció al Parlament, el líder del PSC ha estat molt dur amb Pere Aragonès i li ha retret la seva primera contestació dient-li que li semblava "una manca de respecte el que acaba de dir pels representants de la resta de Comunitats Autònomes que assisteixen a aquests òrgans multilaterals, sincerament". I ha afegit "no sé a què va vostè, però li asseguro que els que hi van, van a treballar."



Illa li ha recordat a Aragonès que quan ell era ministre de Sanitat "he assistit a 17 reunions de presidents on hi havia el senyor Torra, i no ens feien cap foto lluitaven contra la pandèmia. I els òrgans multilaterals són espais de treball".















L'ha retret el líder socialista català a més la seva absència a la conferència de presidents del passat 30 de juny on "vostè no va anar. Consell de política fiscal i econòmica no ho sabem. Diàleg a Catalunya "no" ho volem".



Per això ha dit Illa a Aragonès s'està "convertint vostè en el president del No, el president a mitges, el Govern de mitja Catalunya. La societat catalana vol una estabilització de la política i li demano que sigui present allà on cal defensar els interessos de Catalunya".



Per la seva part el president català, Pere Aragonès, li ha respost que "ambdós volen dos models d'estat diferents. I si en aquest Consell si va a treballar i tenir poder de codecisió anirem. Si hem d'anar a fer-nos la foto, no anirem. Per nosaltres - el govern de la Generalitat- els òrgans multilaterals han de ser per treballar davant la situació econòmica de crisi en la qual ens troben i ara no són per treballar".