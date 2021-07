Iberdrola eleva un 37% les seves inversions, fins als 5.000 milions d'euros

Ignacio Galán, durant la visita a la planta fotovoltaica de Andévalo (Huelva) - @Iberdrola







Iberdrola va reafirmar el seu paper com a motor de la descarbonització i la reactivació econòmica i l'ocupació durant el primer semestre d'any, després d'incrementar les seves inversions en un 37% respecte al mateix període del l'any anterior, fins arribar a una xifra rècord de 4.909 milions d'euros.





Aquestes inversions van ajudar també a consolidar una estratègia d'expansió sense precedents en activitats i mercats com Europa, Amèrica i Àsia Pacífic. Més d'un 90% d'aquest esforç inversor es va destinar a les activitats de renovables (un 45%) i xarxes intel·ligents (un 46%).







El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha explicat que "aquests resultats són el fruit d'un esforç inversor sense precedents. En un període de gran complexitat, hem accelerat les inversions en xarxes, renovables i emmagatzematge, promovent l'activitat econòmica i ajudant a crear ocupació de qualitat a tot el món ".





Entre gener i juny de 2021, la companyia va aconseguir un benefici brut d'explotació (Ebitda) de 5.444.000 d'euros (+ 10,2%). El 85% del total va procedir de xarxes i renovables i el 80% es va generar en països amb ràting "A".





L'Ebitda de xarxes va augmentar un 10,6%, fins arribar als 2.567,9 milions d'euros, gràcies a l'augment d'inversió i després de registrar una pujada de l'energia distribuïda en tots els mercats on opera la companyia, sobretot al Brasil . Excloent l'impacte negatiu del COVID-19 i del tipus de canvi, l'Ebitda hagués crescut un 18,5%.





Renovables va incrementar el seu Ebitda un 63% en aquest temps, fins als 2.005,2 milions d'euros, gràcies en part a l'augment de la producció, per la major capacitat instal·lada que li aporta el seu pla inversor i la millora del factor de càrrega. L'àrea recull també l'impacte positiu de la reversió del cànon hidroelèctric de 2013 i 2014 a Espanya.





Generació i clients s'apunta un Ebitda de 803.300.000 d'euros (-40,9%) i es veu impactada pels alts preus registrats en el mercat elèctric espanyol, l'impacte del COVID i els efectes de la tempesta Filomena (Espanya) i l'onada de fred a Texas (Estats Units).





El benefici net ajustat a juny creix un 8,4%, fins als 1.844 milions d'euros. Com a conseqüència de l'aprovació de l'increment de l'Impost sobre Societats al Regne Unit per 2023, que passa del 19% al 25% i que afecta en l'exercici actual als impostos diferits, s'ha realitzat una actualització dels mateixos per import de - 463 M € que, juntament amb altres no recurrents, situa el benefici net reportat en 1.531.000 d'euros.





El pla d'inversions en marxa: més renovables, més xarxes i nous mercats





El pla inversor d'Iberdrola va permetre incrementar la capacitat renovable operativa de la companyia en el semestre, fins a superar els 35.600 MW. En els últims 12 mesos, Iberdrola ha posat en marxa 2.960 nous MW verds, dels quals 1.950 MW corresponen a eòlica terrestre, 930 MW a solar fotovoltaica i 80 MW, a emmagatzematge amb bateries.





La companyia, que preveu acabar 2021 amb 4.000 MW addicionals en operació, avança ara en la construcció de 8.500 MW. Per geografies, 1.700 MW (un 20%) s'executen a Espanya, com la tercera geografia amb més potència renovable en construcció, per darrere d'Iberdrola Energia Internacional (2.860 MW) i Estats Units (amb 2.750 MW). El segueixen Brasil, amb 1.050 MW verds en construcció, i el Regne Unit, amb 150 MW; 100 MW d'aquests en bateries.





Iberdrola s'ha compromès a instal·lar i posar en operació en el període 2020-2025 un total de 27.600 MW, amb l'objectiu d'assolir els 60.000 MW de potència renovable. A juny de 2021, prop de 22.000 MW es troben en construcció o amb un alt grau de maduració, el que constata que el 80% de la nova capacitat prevista en aquest període està assegurada.





A data de juny, la cartera de projectes del grup creix i ja puja a 81.500 MW; dels quals 25.200 MW són eòlica marina; 15.500 MW eòlica terrestre; 36.600 MW fotovoltaica; 3.400 MW hidroelèctrica i 1.100 MW bateries. Les oportunitats en noves plataformes de creixement a Polònia, Suècia, Irlanda, Japó, Corea, Taiwan i Austràlia s'uneixen les de països tradicionals a Europa -com Espanya, Portugal, el Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia-, Estats Units i Brasil .