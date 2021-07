Junts denuncia que el govern Colau ofega les entitats de lleure educatiu de Barcelona

@EP





El Grup Municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament ha denunciat aquest dimecres que el Govern d’Ada Colau està ofegant les entitats de lleure educatiu de Barcelona. Ho fan, segons Junts, quan endarrereixen el pagament de la subvenció corresponent a l’any 2020.





La regidora de benestar del Grup de Junts, Neus Munté, ha fet un Prec dirigit a l’Alcaldessa on sol·licita el pagament immediat dels gairebé 400.000 euros que havien de servir per garantir que nens i joves poguessin accedir a les activitats de lleure sense exclusions. D'altra banda, ha destacat que aquest retard està comprometent la liquiditat d’esplais i agrupaments juvenils.





L’Ajuntament de Barcelona ha generat, segons denuncia Junts, "un deute econòmic als esplais i agrupaments de lleure de la ciutat en no haver fet encara el pagament dels 388.139,88 euros corresponents a una subvenció extraordinària de l’any 2020 que havia de garantir que infants i joves poguessin accedir al lleure associatiu, sense que ningú s’hi veiés exclòs per raons econòmiques. Les bases de la convocatòria d’aquesta subvenció recollien expressament que l’Ajuntament de Barcelona abonaria els diners sollicitats per les entitats abans que aquestes justifiquessin la despesa ja que és considerava un finançament necessari per a executar el projecte. Doncs bé, les entitats han presentat puntualment les seves memòries justificatives de l’activitat el passat 31 de març de 2021, però els diners de l’Ajuntament no han arribat".





“De fet”, hafet memòria la regidora Neus Munté, “el govern municipal va comprometre’s a fer el pagament a finals de 2020, però incomprensiblement encara a dia d’avui no l’ha fet, ni sap quan ho podrà pagar”. Com ha relatat Munté, “el lleure educatiu té una importància cabdal per a la formació d’infants i joves i, especialment, en aquests temps de pandèmia per la Covid-19 representen una oportunitat d’interactuar, compartir experiències i d’oci inclusiu del tot necessaris per a molts d’ells”.





“Al llarg de l’any 2020 i el que portem del 2021”, ha dit Munté, “el grup municipal de Junts per Catalunya ha insistit molt en aquesta qüestió reclamant un major esforç econòmic al govern de Barcelona, en forma d’ajuts i beques per garantir el dret a l’oci i al lleure educatiu d’infants i joves, sense exclusions derivades de les dificultats econòmiques per les que passen moltes famílies de la nostra ciutat”.





“Amb aquest impagament de gairebé 400.000 euros, el govern municipal incompleix un compromís adquirit i dificulta enormement el dia a dia d’entitats de lleure que veuen agreujats els seus problemes econòmics en haver avançat uns diners que encara no han recuperat, ni saben quan recuperaran”, ha assenyalat Munté. “Ens sembla especialment greu que això succeeixi quan ens trobem en el segon estiu afectat per la pandèmia, i quan sentim declaracions propagandístiques per part del govern municipal sobre el suport que donen als infants i joves amb vulnerabilitat econòmica i a les entitats que els acompanyen”.