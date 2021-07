Arriba la inauguració dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 marcats per la pandèmia de la covid-19

@EP





Un any més tard del que tocava, aquest divendres 23 de juliol començaran de forma oficial els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. I diem oficialment perquè serà el dia en què es faci la festa d'inauguració, però aquest dijous ja s'hauran disputat les primeres activitats de sóftbal, beisbol i futbol.





La cerimònia d'inauguració començarà a les 13: 00h (hora espanyola) i finalitzarà tres hores més tard. Es farà seguint tots els protocols de prevenció contra el Covid per minimitzar el risc dels esportistes.





ESPORTISTES ESPANYOLS





Un total de 321 esportistes representaran Espanya en els Jocs Olímpics de Tòquio. La llista definitiva es va publicar el 13 de juliol per part de Comitè Olímpic Espanyol i estava integrada per 184 homes i 137 dones.





Aquesta xifra suposa un increment de 15 esportistes pel que fa a l'equip olímpic espanyol que va competir fa cinc anys en els Jocs de Rio 2016. Espanya tindrà representació en 29 dels 33 esports presents a Tòquio, tots excepte rugbi, beisbol, lluita i surf.







PROTOCOLS COVID







Les competicions es duran a terme sense públic a les grades per garantir la seguretat. I és que aquests Jocs Olímpics se celebren en una ciutat que es troba en estat d'emergència. Per aquesta raó, molts japonesos s'han mostrat en contra que es celebrin els jocs; consideren que s'haurien d'haver ajornat de nou.





A més d'això, entrenadors, jutges etc han de portar mascaretes per prevenir contagis. Sempre que sigui possible, a més, s'haurà de guardar la distància de seguretat.





CERIMÒNIA DE CLOENDA





El diumenge 8 de juliol serà el dia en què es dugui a terme la cerimònia de cloenda de Tòquio 2020. A més, serà l'últim dia en què es disputaran proves. La cerimònia tindrà lloc a l'Estadi Olímpic de Tòquio a les 12: 00h i posarà punt i final a una competició esportiva que des de llavors es centrarà en la seva pròxima edició: París 2024.