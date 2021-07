Aquests són els símptomes Covid de les persones vacunades

@EP





Quan va començar la pandèmia del Covid, els símptomes als quals les autoritats demanaven estar alerta eren febre, tos seca i cansament. Amb el pas dels mesos els símptomes de la infecció pel nou coronavirus han anat ampliant-se i altres, com el mal de cap o la pèrdua dels sentits del gust i de l'olfacte han guanyat terreny. Però això canvia amb la variant Delta i també quan l'infectat ja està vacunat.





Ara, els experts alerten que els vacunats que s'encomanin, ja que les vacunes no són 100% efectives per evitar la infecció, presenten uns símptomes diferents als que tenen les persones que encara no han rebut els seus corresponents dosis.





L'immunòleg Alfredo Corell ha explicat en una entrevista per a La Ventana de Cadena Ser que els símptomes són diferents. Ho ha fet basant-se en el seu propi cas, doncs tot i comptar amb la pauta completa s'ha contagiat en un dinar a l'aire lliure, però també en una recollida de dades de Regne Unit que ha dut a terme.





"La febre ja no era el símptoma més permanent, la pèrdua del gust i de l'olfacte tampoc, i apareixien com a símptomes molt freqüents en persones amb vacuna la rinorrea, és a dir, moquejar, el mal de coll o la tos seca i el mal de cap", ha manifestat Corell. Això també passa amb la variant Delta.





A més, la companyia ZOE i el King 's College de Londres van realitzar un estudi que va concloure que les persones vacunades tenen un altre símptoma habitual en comú: esternudar més del que és habitual.





Amb això, Corell ha alertat que això pot ser un seriós problema perquè les persones poden confondre el Covid amb un simple refredat. De fet, informa que això mateix li va passar a ell. Com sempre sol tenir al·lèrgia, va pensar que es tractava d'un brot de la mateixa. No va començar a preocupar-se fins que un amic seu que havia estat amb ell en el dinar va donar positiu.