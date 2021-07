Page diu que si no hi ha consens polític a Catalunya tampoc s'acabarà el conflicte independentista

@EP





El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha considerat que el final del conflicte independentista no arribarà fins que no s'aconsegueixi en primer lloc el consens polític a Catalunya, extrem necessari per aconseguir una solució.





Així ho ha assegurat des d'un acte institucional a la localitat toledana de Tembleque, on ha asseverat que després d'aquest primer co nsenso, s'hauria d'assolir un segon a nivell nacional, "a nivell de tots els espanyols".





"Si no, no hi ha solució, no hi ha camí. I crec, sincerament, que avui, més que fa dos mesos, les coses poden anar en aquesta direcció", ha indicat.





En aquesta línia, ha dit tenir la "expectativa positiva" de com poden evolucionar les coses pel que fa a la política nacional, aconseguint que "es redueixi el nivell de crispació i frontisme".

"M'agradaria que a la tardor hi haguès acords globals de país, però no crec que hi hagi solució cap a Catalunya si no hi ha consens primer a Catalunya", ha abundat.