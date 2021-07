Ramon Espadaler rotund: "La CUP mana, el govern obeeix i els Mossos perden la defensa jurídica especialitzada"

Ramón Espadaler al Parlament/ @EP





Ha estat l'exconseller d'Interior i secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, qui en un fil de piulades a Twitter ha denunciat la confirmació de les males notícies als Mossos en la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament.



Espadaler ha titllat de "males notícies per al Cos dels Mossos d'Esquadra que el conseller Joan Ignasi Elena hagi anunciat al Ple del Parlament que desmunta el gabinet jurídic del Departament d'Interior, (especialitzat en la defensa jurídica dels Mossos) per passar-lo al Gabinet Jurídic Central". I ho ha fet entre "els aplaudiments de la CUP" a l'hemicicle.



En paraules d'Espadaler "diu el Molt Honorable conseller que defensarà els Mossos com a qualsevol altre funcionari", afegint "sona bé, però fa una trampa: obvia que la policia, al tenir encomanat el monopoli de l'ús de la força, assumeix riscos diferents de la resta de funcionaris" i "per això requereix una defensa especialitzada".



Per ell "el govern es mira amb desconfiança els Mossos" i el fet que "al Ple del Parlament d'avui, s'anunciï que desmunta el gabinet jurídic d'interior que els defensa judicialment" al mateix temps que "impulsa una Comissió parlamentària que qüestiona la gestió de l'ordre públic" significa políticament que "la CUP mana, el Govern obeeix"











FIL DE LES PIULADES D'ESPADALER A TWITTER