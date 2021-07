Barcelona Activa farà vaga per l'acomiadament de més de 100 treballadors

@EP





La plantilla de Barcelona Activa ha decidit plantar-se davant del gran nombre d'acomiadaments que proposa la direcció i convocar una vaga general aquest divendres 23, coincidint amb l'últim ple de l'Ajuntament de Barcelona abans de vacances, segons han informat els sindicats en un comunicat.





El comitè d'empresa també convocarà una protesta dels treballadors davant la seu del consistori el mateix dia 23 al matí. Els representants dels treballadors xifren en 156 els empleats afectats, mentre que Barcelona Activa situa aquesta xifra en 102, ja que els altres 54 estan en una borsa de treball. L'empresa municipal defensa que els contractes que no es renovaran són d'obra i servei, corresponent a formadors.









La direcció de l'agència pública de foment econòmic i de l'ocupació va anunciar la decisió a la seva plantilla en un correu electrònic el passat dia 29 de juny. En aquesta comunicació, Barcelona Activa assegurava que estava duent accions per posar-hi solució, i que estaven treballant en un nou marc de gestió amb el SOC, amb un conveni plurianual.





Sindicats com UGT o l'SPOC han denunciat la situació. UGT, per la seva part, han dit que "aquesta situació no és nova i es torna a repetir", ja que "fa quatre anys també s'al·legava que no es podia fer indefinits a treballadors que portaven anys encadenant contractes en frau de llei". En aquella ocasió, el sindicat va arribar a una solució acordada per estabilitzar 42 treballadors a Barcelona Activa, després de la interposició i assessorament en les demandes judicials i una resolució de la Síndica de Greuges de Barcelona.





L'SPOC també ha considerat que "aquests contractes d’obra i servei estan celebrats en frau de llei i la no renovació no és tal sinó que representa un acomiadament que podria vulnerar els drets de les persones treballadores de Barcelona Activa".