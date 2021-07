Jeff Bezos premia amb 100 milions al xef José Andrés pel seu treball en una ONG

@EP





El fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ha donat 100 milions de dòlars al xef José Andrés. I ho ha fet a l'atorgar-li el Premi al Coratge i al Civisme pel seu treball en l'ONG World Central Kitchen.





Amb aquesta organització sense ànim de lucre, el xef ajuda a donar de menjar a persones que viuen en zones del món afectes per desastres. Per exemple, a les víctimes de les inundacions d'Alemanya. La seva lluita contra la fam i la pobresa es porta a terme a més millorant la salut, l'educació i l'emprenedoria social de les persones.





Per això Bezos va decidir premiar-lo amb aquest nou guardó i donar-li suport amb aquesta suma de diners. Aquest premi va dirigit a persones que treballen per donar solucions a problemes globals.





"Aquest premi en si mateix no pot alimentar el món per si sol. Però aquest és el començament d'un nou capítol per a nosaltres: ens permetrà pensar més enllà del pròxim huracà en els desafiaments més grans que tenim. Gent del món: ara és el moment de pensar realment en gran, de solucionar la fam amb la urgència ferotge de l'ara ", va dir el xef José Andrés en un comunicat.