Colau i Collboni no es posen d'acord a l'escollir el Síndic de Greuges

Aquest mes de juliol han esclatat els enfrontaments entre Ada Colau i el seu primer tinent d'alcaldia, el socialista Jaume Collboni. Malgrat ser socis tenen molts desacords.





Un d'ells ve arran que Ada Colau hagi començat a fer precampanya electoral pel seu compte de cara a les eleccions de 2023. Ella mateixa va imposar la norma que no es podia repetir mandat, però en el seu cas particular vol fer una excepció perquè opina que amb la pandèmia no ha pogut tirar endavant el seu programa electoral. Segons les enquestes, Collboni quedaria tercer.





Però això no és l'única cosa en la que no s'entenen Colau i Collboni. Tampoc ho fan en escollir al Síndic de Greuges o defensor de la vila de Barcelona. Mentre que l'alcaldessa de la capital catalana dóna suport a David Bondia, el tinent d'alcaldia prefereix a Ramón Nicolau.





Bondia té molt bona relació tant amb els comuns com amb els independentistes, per això l'alcaldessa té millor relació amb ERC que amb el PSC. L'ajuntament de Barcelona ha treballat amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya i li ha encarregat diversos informes, i aquest institut està presidit pel candidat dels comuns a defensor de la vila.





Pel que sembla, alguns d'aquests informes recullen no informació sinó rumors. "Sembla que les actuacions policials anaven dirigides a generar el pànic entre la població civil i així tenir un efecte desmobilitzador", és una de les frases que apareixen. "La violència exercida va tenir un marcat caràcter sexista", perquè els agents "anaven a per les dones" és una altra.





Tal és el desenteniment entre Colay Collboni en aquest tema que han hagut de posposar fins al setembre la decisió.